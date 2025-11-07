Apa yang dimaksud dengan TAC (TAC)

TAC adalah blockchain pertama yang kompatibel dengan EVM dan dirancang khusus untuk ekosistem TON dan Telegram. TAC menyediakan fungsionalitas DeFi lengkap sejak awal, dengan aplikasi yang pra-deploy, likuiditas Ethereum dan BTC, serta akses yang lancar melalui dompet TON. Dengan lebih dari 100 juta dompet dan integrasi Telegram, TAC merupakan rantai EVM yang paling siap distribusi hingga saat ini.

TAC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TAC Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa TAC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang TAC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TAC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TAC (USD)

Berapa nilai TAC (TAC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TAC (TAC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TAC.

Cek prediksi harga TAC sekarang!

Tokenomi TAC (TAC)

Memahami tokenomi TAC (TAC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAC sekarang!

Cara membeli TAC (TAC)

Ingin mengetahui cara membeli TAC? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TAC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TAC ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya TAC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TAC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TAC Berapa nilai TAC (TAC) hari ini? Harga live TAC dalam USD adalah 0.005082 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TAC ke USD saat ini? $ 0.005082 . Cobalah Harga TAC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar TAC? Kapitalisasi pasar TAC adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TAC? Suplai beredar TAC adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TAC? TAC mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TAC? TAC mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan TAC? Volume perdagangan 24 jam live TAC adalah $ 64.69K USD . Akankah harga TAC naik lebih tinggi tahun ini? TAC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting TAC (TAC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

