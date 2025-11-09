Tokenomi TCOM Global (TCOM)
Tokenomi & Analisis Harga TCOM Global (TCOM)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk TCOM Global (TCOM), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi TCOM Global (TCOM)
TCOM adalah protokol tata kelola/governance IP terdesentralisasi pertama di dunia, dimulai dengan 65 IP klasik dari "Dewa Manga" Jepang Osamu Tezuka, untuk mendefinisikan ulang penciptaan, pemberian lisensi, dan distribusi nilai kekayaan intelektual.
Tokenomi TCOM Global (TCOM): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi TCOM Global (TCOM) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token TCOM yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token TCOM yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi TCOM, jelajahi harga live token TCOM!
Cara Membeli TCOM
Tertarik untuk menambahkan TCOM Global (TCOM) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli TCOM, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.
Riwayat Harga TCOM Global (TCOM)
Menganalisis riwayat harga TCOM membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga TCOM
Ingin mengetahui arah TCOM? Halaman prediksi harga TCOM kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
