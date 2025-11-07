BursaDEX+
Harga live TCOM Global hari ini adalah 0.06069 USD. Lacak informasi harga aktual TCOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TCOM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live TCOM Global hari ini adalah 0.06069 USD. Lacak informasi harga aktual TCOM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TCOM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TCOM

Info Harga TCOM

Penjelasan TCOM

Situs Web Resmi TCOM

Tokenomi TCOM

Prakiraan Harga TCOM

Riwayat TCOM

Panduan Membeli TCOM

Konverter TCOM ke Mata Uang Fiat

Spot TCOM

Futures USDT-M TCOM

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo TCOM Global

Harga TCOM Global(TCOM)

Harga Live 1 TCOM ke USD:

$0.06077
$0.06077$0.06077
+2.23%1D
USD
Grafik Harga Live TCOM Global (TCOM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:11:57 (UTC+8)

Informasi Harga TCOM Global (TCOM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0575
$ 0.0575$ 0.0575
Low 24 Jam
$ 0.0619
$ 0.0619$ 0.0619
High 24 Jam

$ 0.0575
$ 0.0575$ 0.0575

$ 0.0619
$ 0.0619$ 0.0619

--
----

--
----

-0.19%

+2.23%

+18.41%

+18.41%

Harga aktual TCOM Global (TCOM) adalah $ 0.06069. Selama 24 jam terakhir, TCOM diperdagangkan antara low $ 0.0575 dan high $ 0.0619, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTCOM adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TCOM telah berubah sebesar -0.19% selama 1 jam terakhir, +2.23% selama 24 jam, dan +18.41% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TCOM Global (TCOM)

--
----

$ 130.86K
$ 130.86K$ 130.86K

$ 60.69M
$ 60.69M$ 60.69M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar TCOM Global saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 130.86K. Suplai beredar TCOM adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 60.69M.

Riwayat Harga TCOM Global (TCOM) USD

Pantau perubahan harga TCOM Global untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0013256+2.23%
30 Days$ +0.03575+143.34%
60 Hari$ +0.04372+257.63%
90 Hari$ +0.04069+203.45%
Perubahan Harga TCOM Global Hari Ini

Hari ini, TCOM tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0013256 (+2.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TCOM Global 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.03575 (+143.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TCOM Global 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TCOM terlihat mengalami perubahan $ +0.04372 (+257.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TCOM Global 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.04069 (+203.45%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TCOM Global (TCOM)?

Lihat halaman Riwayat Harga TCOM Global sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TCOM Global (TCOM)

TCOM adalah protokol tata kelola/governance IP terdesentralisasi pertama di dunia, dimulai dengan 65 IP klasik dari "Dewa Manga" Jepang Osamu Tezuka, untuk mendefinisikan ulang penciptaan, pemberian lisensi, dan distribusi nilai kekayaan intelektual.

TCOM Global tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TCOM Global Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TCOM ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TCOM Global di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TCOM Global dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TCOM Global (USD)

Berapa nilai TCOM Global (TCOM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TCOM Global (TCOM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TCOM Global.

Cek prediksi harga TCOM Global sekarang!

Tokenomi TCOM Global (TCOM)

Memahami tokenomi TCOM Global (TCOM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TCOM sekarang!

Cara membeli TCOM Global (TCOM)

Ingin mengetahui cara membeli TCOM Global? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TCOM Global di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TCOM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya TCOM Global

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TCOM Global, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi TCOM Global
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TCOM Global

Berapa nilai TCOM Global (TCOM) hari ini?
Harga live TCOM dalam USD adalah 0.06069 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TCOM ke USD saat ini?
Harga TCOM ke USD saat ini adalah $ 0.06069. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TCOM Global?
Kapitalisasi pasar TCOM adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TCOM?
Suplai beredar TCOM adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TCOM?
TCOM mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TCOM?
TCOM mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TCOM?
Volume perdagangan 24 jam live TCOM adalah $ 130.86K USD.
Akankah harga TCOM naik lebih tinggi tahun ini?
TCOM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TCOM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:11:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TCOM Global (TCOM)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TCOM ke USD

Jumlah

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.06069 USD

Perdagangkan TCOM

TCOM/USDT
$0.06077
$0.06077$0.06077
+2.18%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

