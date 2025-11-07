BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live PlaysOut hari ini adalah 0.02122 USD. Lacak informasi harga aktual PLAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLAY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live PlaysOut hari ini adalah 0.02122 USD. Lacak informasi harga aktual PLAY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PLAY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang PLAY

Info Harga PLAY

Penjelasan PLAY

Situs Web Resmi PLAY

Tokenomi PLAY

Prakiraan Harga PLAY

Riwayat PLAY

Panduan Membeli PLAY

Konverter PLAY ke Mata Uang Fiat

Spot PLAY

Futures USDT-M PLAY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo PlaysOut

Harga PlaysOut(PLAY)

Harga Live 1 PLAY ke USD:

$0.02122
$0.02122$0.02122
+4.17%1D
USD
Grafik Harga Live PlaysOut (PLAY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:07:20 (UTC+8)

Informasi Harga PlaysOut (PLAY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02007
$ 0.02007$ 0.02007
Low 24 Jam
$ 0.02131
$ 0.02131$ 0.02131
High 24 Jam

$ 0.02007
$ 0.02007$ 0.02007

$ 0.02131
$ 0.02131$ 0.02131

--
----

--
----

+0.18%

+4.17%

-16.36%

-16.36%

Harga aktual PlaysOut (PLAY) adalah $ 0.02122. Selama 24 jam terakhir, PLAY diperdagangkan antara low $ 0.02007 dan high $ 0.02131, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPLAY adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PLAY telah berubah sebesar +0.18% selama 1 jam terakhir, +4.17% selama 24 jam, dan -16.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar PlaysOut (PLAY)

--
----

$ 126.45K
$ 126.45K$ 126.45K

$ 106.10M
$ 106.10M$ 106.10M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BASE

Kapitalisasi Pasar PlaysOut saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 126.45K. Suplai beredar PLAY adalah --, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 106.10M.

Riwayat Harga PlaysOut (PLAY) USD

Pantau perubahan harga PlaysOut untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0008495+4.17%
30 Days$ -0.02569-54.77%
60 Hari$ -0.02263-51.61%
90 Hari$ -0.02308-52.10%
Perubahan Harga PlaysOut Hari Ini

Hari ini, PLAY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0008495 (+4.17%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PlaysOut 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02569 (-54.77%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PlaysOut 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PLAY terlihat mengalami perubahan $ -0.02263 (-51.61%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PlaysOut 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02308 (-52.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PlaysOut (PLAY)?

Lihat halaman Riwayat Harga PlaysOut sekarang.

Apa yang dimaksud dengan PlaysOut (PLAY)

PlaysOut adalah infrastruktur penerbitan berkinerja tinggi yang mendorong masa depan permainan tertanam. Dirancang untuk era superapp, PlaysOut memungkinkan pengembang meluncurkan dan meningkatkan skala ribuan mini-game secara global melalui satu integrasi yang mulus. Dengan mengubah aplikasi dengan lalu lintas tinggi menjadi lingkungan permainan interaktif, PlaysOut meningkatkan keterlibatan, retensi, dan monetisasi. Arsitekturnya yang terbuka dan interoperabel menjembatani Web2 dan Web3, mendukung kolaborasi ekosistem dan menghadirkan pengalaman digital generasi mendatang tanpa hambatan atau sistem yang terfragmentasi. PlaysOut adalah mesin pertumbuhan untuk hiburan interaktif, di mana setiap ketukan membuka nilai dan setiap permainan mendorong ekonomi on-chain ke depan.

PlaysOut tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi PlaysOut Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PLAY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang PlaysOut di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli PlaysOut dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga PlaysOut (USD)

Berapa nilai PlaysOut (PLAY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda PlaysOut (PLAY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk PlaysOut.

Cek prediksi harga PlaysOut sekarang!

Tokenomi PlaysOut (PLAY)

Memahami tokenomi PlaysOut (PLAY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLAY sekarang!

Cara membeli PlaysOut (PLAY)

Ingin mengetahui cara membeli PlaysOut? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli PlaysOut di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PLAY ke Mata Uang Lokal

1 PlaysOut(PLAY) ke VND
558.4043
1 PlaysOut(PLAY) ke AUD
A$0.0326788
1 PlaysOut(PLAY) ke GBP
0.0161272
1 PlaysOut(PLAY) ke EUR
0.0182492
1 PlaysOut(PLAY) ke USD
$0.02122
1 PlaysOut(PLAY) ke MYR
RM0.0884874
1 PlaysOut(PLAY) ke TRY
0.895484
1 PlaysOut(PLAY) ke JPY
¥3.24666
1 PlaysOut(PLAY) ke ARS
ARS$30.7980714
1 PlaysOut(PLAY) ke RUB
1.7239128
1 PlaysOut(PLAY) ke INR
1.8815774
1 PlaysOut(PLAY) ke IDR
Rp353.6665252
1 PlaysOut(PLAY) ke PHP
1.2534654
1 PlaysOut(PLAY) ke EGP
￡E.1.003706
1 PlaysOut(PLAY) ke BRL
R$0.113527
1 PlaysOut(PLAY) ke CAD
C$0.0299202
1 PlaysOut(PLAY) ke BDT
2.5890522
1 PlaysOut(PLAY) ke NGN
30.5321848
1 PlaysOut(PLAY) ke COP
$81.3025202
1 PlaysOut(PLAY) ke ZAR
R.0.3688036
1 PlaysOut(PLAY) ke UAH
0.8925132
1 PlaysOut(PLAY) ke TZS
T.Sh.52.13754
1 PlaysOut(PLAY) ke VES
Bs4.81694
1 PlaysOut(PLAY) ke CLP
$20.01046
1 PlaysOut(PLAY) ke PKR
Rs5.9976208
1 PlaysOut(PLAY) ke KZT
11.1623566
1 PlaysOut(PLAY) ke THB
฿0.687528
1 PlaysOut(PLAY) ke TWD
NT$0.6576078
1 PlaysOut(PLAY) ke AED
د.إ0.0778774
1 PlaysOut(PLAY) ke CHF
Fr0.016976
1 PlaysOut(PLAY) ke HKD
HK$0.1648794
1 PlaysOut(PLAY) ke AMD
֏8.114528
1 PlaysOut(PLAY) ke MAD
.د.م0.197346
1 PlaysOut(PLAY) ke MXN
$0.3942676
1 PlaysOut(PLAY) ke SAR
ريال0.079575
1 PlaysOut(PLAY) ke ETB
Br3.2655458
1 PlaysOut(PLAY) ke KES
KSh2.7403508
1 PlaysOut(PLAY) ke JOD
د.أ0.01504498
1 PlaysOut(PLAY) ke PLN
0.0780896
1 PlaysOut(PLAY) ke RON
лв0.093368
1 PlaysOut(PLAY) ke SEK
kr0.2032876
1 PlaysOut(PLAY) ke BGN
лв0.0358618
1 PlaysOut(PLAY) ke HUF
Ft7.1063658
1 PlaysOut(PLAY) ke CZK
0.4475298
1 PlaysOut(PLAY) ke KWD
د.ك0.00649332
1 PlaysOut(PLAY) ke ILS
0.0693894
1 PlaysOut(PLAY) ke BOB
Bs0.146418
1 PlaysOut(PLAY) ke AZN
0.036074
1 PlaysOut(PLAY) ke TJS
SM0.1956484
1 PlaysOut(PLAY) ke GEL
0.0575062
1 PlaysOut(PLAY) ke AOA
Kz19.4500398
1 PlaysOut(PLAY) ke BHD
.د.ب0.00799994
1 PlaysOut(PLAY) ke BMD
$0.02122
1 PlaysOut(PLAY) ke DKK
kr0.1372934
1 PlaysOut(PLAY) ke HNL
L0.5589348
1 PlaysOut(PLAY) ke MUR
0.9748468
1 PlaysOut(PLAY) ke NAD
$0.3685914
1 PlaysOut(PLAY) ke NOK
kr0.2166562
1 PlaysOut(PLAY) ke NZD
$0.0375594
1 PlaysOut(PLAY) ke PAB
B/.0.02122
1 PlaysOut(PLAY) ke PGK
K0.089124
1 PlaysOut(PLAY) ke QAR
ر.ق0.0772408
1 PlaysOut(PLAY) ke RSD
дин.2.1557398
1 PlaysOut(PLAY) ke UZS
soʻm255.6625918
1 PlaysOut(PLAY) ke ALL
L1.779297
1 PlaysOut(PLAY) ke ANG
ƒ0.0379838
1 PlaysOut(PLAY) ke AWG
ƒ0.038196
1 PlaysOut(PLAY) ke BBD
$0.04244
1 PlaysOut(PLAY) ke BAM
KM0.0358618
1 PlaysOut(PLAY) ke BIF
Fr62.57778
1 PlaysOut(PLAY) ke BND
$0.027586
1 PlaysOut(PLAY) ke BSD
$0.02122
1 PlaysOut(PLAY) ke JMD
$3.402627
1 PlaysOut(PLAY) ke KHR
85.2207932
1 PlaysOut(PLAY) ke KMF
Fr8.9124
1 PlaysOut(PLAY) ke LAK
461.3043386
1 PlaysOut(PLAY) ke LKR
රු6.4693414
1 PlaysOut(PLAY) ke MDL
L0.36074
1 PlaysOut(PLAY) ke MGA
Ar95.58549
1 PlaysOut(PLAY) ke MOP
P0.16976
1 PlaysOut(PLAY) ke MVR
0.326788
1 PlaysOut(PLAY) ke MWK
MK36.8402542
1 PlaysOut(PLAY) ke MZN
MT1.357019
1 PlaysOut(PLAY) ke NPR
रु3.006874
1 PlaysOut(PLAY) ke PYG
150.49224
1 PlaysOut(PLAY) ke RWF
Fr30.79022
1 PlaysOut(PLAY) ke SBD
$0.1746406
1 PlaysOut(PLAY) ke SCR
0.29708
1 PlaysOut(PLAY) ke SRD
$0.81697
1 PlaysOut(PLAY) ke SVC
$0.1854628
1 PlaysOut(PLAY) ke SZL
L0.3683792
1 PlaysOut(PLAY) ke TMT
m0.07427
1 PlaysOut(PLAY) ke TND
د.ت0.06278998
1 PlaysOut(PLAY) ke TTD
$0.1436594
1 PlaysOut(PLAY) ke UGX
Sh74.18512
1 PlaysOut(PLAY) ke XAF
Fr12.05296
1 PlaysOut(PLAY) ke XCD
$0.057294
1 PlaysOut(PLAY) ke XOF
Fr12.05296
1 PlaysOut(PLAY) ke XPF
Fr2.18566
1 PlaysOut(PLAY) ke BWP
P0.285409
1 PlaysOut(PLAY) ke BZD
$0.0426522
1 PlaysOut(PLAY) ke CVE
$2.0337248
1 PlaysOut(PLAY) ke DJF
Fr3.75594
1 PlaysOut(PLAY) ke DOP
$1.3646582
1 PlaysOut(PLAY) ke DZD
د.ج2.7687856
1 PlaysOut(PLAY) ke FJD
$0.0483816
1 PlaysOut(PLAY) ke GNF
Fr184.5079
1 PlaysOut(PLAY) ke GTQ
Q0.1625452
1 PlaysOut(PLAY) ke GYD
$4.4383752
1 PlaysOut(PLAY) ke ISK
kr2.67372

Sumber Daya PlaysOut

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PlaysOut, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi PlaysOut
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PlaysOut

Berapa nilai PlaysOut (PLAY) hari ini?
Harga live PLAY dalam USD adalah 0.02122 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PLAY ke USD saat ini?
Harga PLAY ke USD saat ini adalah $ 0.02122. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar PlaysOut?
Kapitalisasi pasar PLAY adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PLAY?
Suplai beredar PLAY adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PLAY?
PLAY mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PLAY?
PLAY mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan PLAY?
Volume perdagangan 24 jam live PLAY adalah $ 126.45K USD.
Akankah harga PLAY naik lebih tinggi tahun ini?
PLAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:07:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting PlaysOut (PLAY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator PLAY ke USD

Jumlah

PLAY
PLAY
USD
USD

1 PLAY = 0.02122 USD

Perdagangkan PLAY

PLAY/USDT
$0.02122
$0.02122$0.02122
+4.12%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,503.41
$101,503.41$101,503.41

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.74
$3,320.74$3,320.74

+0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.27
$157.27$157.27

+0.86%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0220
$1.0220$1.0220

+19.11%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,503.41
$101,503.41$101,503.41

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.74
$3,320.74$3,320.74

+0.63%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2155
$2.2155$2.2155

-0.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.27
$157.27$157.27

+0.86%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0133
$1.0133$1.0133

-0.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0773
$0.0773$0.0773

+54.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012055
$0.012055$0.012055

+1,105.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.310
$4.310$4.310

+331.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008895
$0.008895$0.008895

+316.82%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001735
$0.00001735$0.00001735

+61.09%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001734
$0.001734$0.001734

+59.37%