Apa yang dimaksud dengan PlaysOut (PLAY)

PlaysOut adalah infrastruktur penerbitan berkinerja tinggi yang mendorong masa depan permainan tertanam. Dirancang untuk era superapp, PlaysOut memungkinkan pengembang meluncurkan dan meningkatkan skala ribuan mini-game secara global melalui satu integrasi yang mulus. Dengan mengubah aplikasi dengan lalu lintas tinggi menjadi lingkungan permainan interaktif, PlaysOut meningkatkan keterlibatan, retensi, dan monetisasi. Arsitekturnya yang terbuka dan interoperabel menjembatani Web2 dan Web3, mendukung kolaborasi ekosistem dan menghadirkan pengalaman digital generasi mendatang tanpa hambatan atau sistem yang terfragmentasi. PlaysOut adalah mesin pertumbuhan untuk hiburan interaktif, di mana setiap ketukan membuka nilai dan setiap permainan mendorong ekonomi on-chain ke depan.

Tokenomi PlaysOut (PLAY)

Memahami tokenomi PlaysOut (PLAY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PLAY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PlaysOut Berapa nilai PlaysOut (PLAY) hari ini? Harga live PLAY dalam USD adalah 0.02122 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PLAY ke USD saat ini? $ 0.02122 . Cobalah Harga PLAY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar PlaysOut? Kapitalisasi pasar PLAY adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PLAY? Suplai beredar PLAY adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PLAY? PLAY mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PLAY? PLAY mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan PLAY? Volume perdagangan 24 jam live PLAY adalah $ 126.45K USD . Akankah harga PLAY naik lebih tinggi tahun ini? PLAY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PLAY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

