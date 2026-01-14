BursaDEX+
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut Cointelegraph, pejabat pemerintah Uganda mengonfirmasi bahwa akses internet telah diputus dan akan tetap tidak tersedia

Bitchat memuncaki tangga lagu aplikasi Uganda saat pihak berwenang memutus internet.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/14 09:27
PANews melaporkan pada 14 Januari bahwa, menurut Cointelegraph, pejabat pemerintah Uganda mengkonfirmasi bahwa akses internet telah diputus dan akan tetap tidak tersedia selama pemilihan presiden yang dimulai pada hari Kamis. Dengan latar belakang ini, Bitchat telah menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di Uganda. Ini menandai ketiga kalinya berturut-turut otoritas Uganda memutus internet selama pemilihan, sebuah langkah yang dinyatakan pejabat sebagai tindakan yang diperlukan untuk membendung penyebaran informasi yang salah secara online.

Bitchat, sebuah aplikasi pesan terenkripsi yang tidak memerlukan koneksi internet dan menggunakan jaringan mesh Bluetooth, saat ini menempati peringkat nomor satu di grafik aplikasi di Apple App Store dan Google Play Store Uganda. Per 5 Januari, lebih dari 400.000 warga Uganda telah mengunduh aplikasi tersebut, dan angka tersebut kemungkinan jauh lebih tinggi sekarang.

