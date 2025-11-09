Tokenomi PlaysOut (PLAY)

Tokenomi PlaysOut (PLAY)

Telusuri wawasan utama tentang PlaysOut (PLAY), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:55:48 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga PlaysOut (PLAY)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk PlaysOut (PLAY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
--
----
Total Suplai:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Suplai yang Beredar:
--
----
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 118.10M
$ 118.10M$ 118.10M
All-Time High:
$ 0.09123
$ 0.09123$ 0.09123
All-Time Low:
--
----
Harga Saat Ini:
$ 0.02362
$ 0.02362$ 0.02362

Informasi PlaysOut (PLAY)

PlaysOut adalah infrastruktur penerbitan berkinerja tinggi yang mendorong masa depan permainan tertanam. Dirancang untuk era superapp, PlaysOut memungkinkan pengembang meluncurkan dan meningkatkan skala ribuan mini-game secara global melalui satu integrasi yang mulus. Dengan mengubah aplikasi dengan lalu lintas tinggi menjadi lingkungan permainan interaktif, PlaysOut meningkatkan keterlibatan, retensi, dan monetisasi. Arsitekturnya yang terbuka dan interoperabel menjembatani Web2 dan Web3, mendukung kolaborasi ekosistem dan menghadirkan pengalaman digital generasi mendatang tanpa hambatan atau sistem yang terfragmentasi. PlaysOut adalah mesin pertumbuhan untuk hiburan interaktif, di mana setiap ketukan membuka nilai dan setiap permainan mendorong ekonomi on-chain ke depan.

Situs Web Resmi:
https://www.playsout.com/
Explorer Blok:
https://basescan.org/address/0x853a7c99227499dba9db8c3a02aa691afdebf841

Tokenomi PlaysOut (PLAY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi PlaysOut (PLAY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token PLAY yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token PLAY yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi PLAY, jelajahi harga live token PLAY!

Riwayat Harga PlaysOut (PLAY)

Menganalisis riwayat harga PLAY membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga PLAY

Ingin mengetahui arah PLAY? Halaman prediksi harga PLAY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

