PlaysOut adalah infrastruktur penerbitan berkinerja tinggi yang mendorong masa depan permainan tertanam. Dirancang untuk era superapp, PlaysOut memungkinkan pengembang meluncurkan dan meningkatkan skala ribuan mini-game secara global melalui satu integrasi yang mulus. Dengan mengubah aplikasi dengan lalu lintas tinggi menjadi lingkungan permainan interaktif, PlaysOut meningkatkan keterlibatan, retensi, dan monetisasi. Arsitekturnya yang terbuka dan interoperabel menjembatani Web2 dan Web3, mendukung kolaborasi ekosistem dan menghadirkan pengalaman digital generasi mendatang tanpa hambatan atau sistem yang terfragmentasi. PlaysOut adalah mesin pertumbuhan untuk hiburan interaktif, di mana setiap ketukan membuka nilai dan setiap permainan mendorong ekonomi on-chain ke depan.
Tokenomi PlaysOut (PLAY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi PlaysOut (PLAY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token PLAY yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token PLAY yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi PLAY, jelajahi harga live token PLAY!
Riwayat Harga PlaysOut (PLAY)
Menganalisis riwayat harga PLAY membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga PLAY
Ingin mengetahui arah PLAY? Halaman prediksi harga PLAY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
