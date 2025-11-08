Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) (USD)

Dapatkan prediksi harga PlaysOut untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan PLAY dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga PlaysOut % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.02318 $0.02318 $0.02318 +3.15% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga PlaysOut untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, PlaysOut berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.02318 pada tahun 2025. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, PlaysOut berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024339 pada tahun 2026. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PLAY pada tahun 2027 adalah $ 0.025555 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan PLAY pada tahun 2028 adalah $ 0.026833 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PLAY pada tahun 2029 adalah $ 0.028175 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PLAY pada tahun 2030 adalah $ 0.029584 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga PlaysOut berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.048189. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga PlaysOut berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.078495. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02318 0.00%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.023275 0.41% Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk PLAY pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.02318 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk PLAY, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023183 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk PLAY, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.023202 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga PlaysOut (PLAY) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk PLAY adalah $0.023275 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga PlaysOut Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.02318$ 0.02318 $ 0.02318 Perubahan Harga (24 Jam) +3.15% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 200.20K$ 200.20K $ 200.20K Volume (24 Jam) -- Harga PLAY terbaru adalah $ 0.02318. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.15%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 200.20K. Selanjutnya, suplai beredar PLAY adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --. Lihat Harga PLAY Live

Harga Lampau PlaysOut Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live PlaysOut, harga PlaysOut saat ini adalah 0.02318USD. Suplai PlaysOut(PLAY) yang beredar adalah 0.00 PLAY , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.001149 $ 0.02437 $ 0.02136

7 Hari -0.08% $ -0.002120 $ 0.0258 $ 0.01977

30 Days -0.51% $ -0.0251 $ 0.04997 $ 0.01574 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, PlaysOut telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001149 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, PlaysOut trading pada harga tertinggi $0.0258 dan terendah $0.01977 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.08% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut PLAY di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, PlaysOut telah mengalami perubahan -0.51% , mencerminkan sekitar $-0.0251 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa PLAY dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga PlaysOut lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga PLAY Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga PlaysOut (PLAY )? Modul Prediksi Harga PlaysOut adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga PLAY di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap PlaysOut pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan PLAY, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga PlaysOut. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan PLAY. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum PLAY untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan PlaysOut.

Mengapa Prediksi Harga PLAY Penting?

Prediksi Harga PLAY sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi PLAY sekarang? Menurut prediksi Anda, PLAY akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga PLAY bulan depan? Menurut alat prediksi harga PlaysOut (PLAY), prakiraan harga PLAY akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 PLAY pada tahun 2026? Harga 1 PlaysOut (PLAY) hari ini adalah $0.02318 . Menurut modul prediksi di atas, PLAY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga PLAY pada tahun 2027? PlaysOut (PLAY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PLAY pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga PLAY pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PlaysOut (PLAY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga PLAY pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, PlaysOut (PLAY) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 PLAY pada tahun 2030? Harga 1 PlaysOut (PLAY) hari ini adalah $0.02318 . Menurut modul prediksi di atas, PLAY akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga PLAY untuk tahun 2040? PlaysOut (PLAY) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 PLAY pada tahun 2040.