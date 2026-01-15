BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
ChatGPT memperkirakan peluangnya sekitar 20-30%.ChatGPT memperkirakan peluangnya sekitar 20-30%.

Monero (XMR) Mencatatkan ATH Baru: Kami Bertanya kepada 4 AI apakah $1.000 Mungkin Terjadi Bulan Ini

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/15 01:22
Monero
XMR$641-4.83%
Aethir
ATH$0.010072+1.93%
4
4$0.02639+4.10%
PlaysOut
PLAY$0.0712+7.47%

Token privasi populer ini terus menunjukkan performa impresif dan beberapa jam yang lalu mencapai rekor tertinggi baru sekitar $715.

Kami meminta empat chatbot AI paling populer untuk menilai apakah kenaikan lebih lanjut ke $1.000 bisa terjadi secepatnya bulan ini.

Bagaimana Peluangnya?

Menurut ChatGPT, lonjakan seperti itu mungkin terjadi mengingat besarnya minat terhadap XMR akhir-akhir ini. Namun, ia memperingatkan bahwa mencapai tonggak $1K akan sangat bergantung pada beberapa katalis kunci, termasuk hype seputar sektor privacy coin, potensi FOMO, dan dukungan dari bursa terkemuka.

Ingat bahwa Binance menghapus XMR dari daftarnya pada awal 2024, memicu penurunan harga jangka pendek. Dukungan baru dari bursa kripto terbesar ini akan secara signifikan meningkatkan likuiditas dan ketersediaan aset sambil memperkuat kredibilitas pasarnya, membuka jalan untuk reli.

Kesimpulannya, ChatGPT memperkirakan bahwa peluang mencapai target yang digambarkan kapan saja bulan ini berada di kisaran 20-30%.

Gemini milik Google jauh lebih optimis, menyatakan momentum saat ini "luar biasa kuat." Ia mengingatkan bahwa XMR telah melonjak hampir 60% hanya dalam seminggu terakhir, dengan alasan bahwa lompatan tambahan 42% hingga akhir Januari sangat mungkin terjadi.

Grok dan Perplexity, di sisi lain, tidak seoptimis itu. Chatbot AI yang terintegrasi ke dalam X memperkirakan bahwa token asli Monero dapat mencapai setinggi $800-$900 "dalam skenario Q1 yang kuat," menolak kemungkinan mencapai $1.000 bulan ini. Perplexity berbagi perkiraan serupa, memproyeksikan kenaikan lebih lanjut ke $800, diikuti oleh penurunan substansial.

Trader Ini Bergabung dengan Demam

Beberapa jam yang lalu, trader veteran Peter Brandt menambahkan namanya ke daftar orang yang baru-baru ini ikut serta dalam demam Monero. Ia mengungkapkan di X bahwa ia membeli XMR setelah menemukan kesamaan antara kinerjanya dengan perak kertas (istilah yang mengacu pada semua instrumen keuangan yang melacak harga logam mulia). Brandt bahkan menggambarkan token tersebut sebagai "kripto perak."

Postingannya memicu perdebatan menarik, dan beberapa pengguna X mengingatkan bahwa Litecoin (LTC), bukan XMR, yang telah mendapatkan narasi "kripto perak" karena desainnya.

Postingan Monero (XMR) Mencetak ATH Baru: Kami Bertanya kepada 4 AI apakah $1.000 Mungkin Terjadi Bulan Ini pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo Monero
Harga Monero(XMR)
$641
$641$641
-8.43%
USD
Grafik Harga Live Monero (XMR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00