Monero (XMR) Mencatatkan ATH Baru: Kami Bertanya kepada 4 AI apakah $1.000 Mungkin Terjadi Bulan Ini

Token privasi populer ini terus menunjukkan performa impresif dan beberapa jam yang lalu mencapai rekor tertinggi baru sekitar $715.

Kami meminta empat chatbot AI paling populer untuk menilai apakah kenaikan lebih lanjut ke $1.000 bisa terjadi secepatnya bulan ini.

Bagaimana Peluangnya?

Menurut ChatGPT, lonjakan seperti itu mungkin terjadi mengingat besarnya minat terhadap XMR akhir-akhir ini. Namun, ia memperingatkan bahwa mencapai tonggak $1K akan sangat bergantung pada beberapa katalis kunci, termasuk hype seputar sektor privacy coin, potensi FOMO, dan dukungan dari bursa terkemuka.

Ingat bahwa Binance menghapus XMR dari daftarnya pada awal 2024, memicu penurunan harga jangka pendek. Dukungan baru dari bursa kripto terbesar ini akan secara signifikan meningkatkan likuiditas dan ketersediaan aset sambil memperkuat kredibilitas pasarnya, membuka jalan untuk reli.

Kesimpulannya, ChatGPT memperkirakan bahwa peluang mencapai target yang digambarkan kapan saja bulan ini berada di kisaran 20-30%.

Gemini milik Google jauh lebih optimis, menyatakan momentum saat ini "luar biasa kuat." Ia mengingatkan bahwa XMR telah melonjak hampir 60% hanya dalam seminggu terakhir, dengan alasan bahwa lompatan tambahan 42% hingga akhir Januari sangat mungkin terjadi.

Grok dan Perplexity, di sisi lain, tidak seoptimis itu. Chatbot AI yang terintegrasi ke dalam X memperkirakan bahwa token asli Monero dapat mencapai setinggi $800-$900 "dalam skenario Q1 yang kuat," menolak kemungkinan mencapai $1.000 bulan ini. Perplexity berbagi perkiraan serupa, memproyeksikan kenaikan lebih lanjut ke $800, diikuti oleh penurunan substansial.

Trader Ini Bergabung dengan Demam

Beberapa jam yang lalu, trader veteran Peter Brandt menambahkan namanya ke daftar orang yang baru-baru ini ikut serta dalam demam Monero. Ia mengungkapkan di X bahwa ia membeli XMR setelah menemukan kesamaan antara kinerjanya dengan perak kertas (istilah yang mengacu pada semua instrumen keuangan yang melacak harga logam mulia). Brandt bahkan menggambarkan token tersebut sebagai "kripto perak."

Postingannya memicu perdebatan menarik, dan beberapa pengguna X mengingatkan bahwa Litecoin (LTC), bukan XMR, yang telah mendapatkan narasi "kripto perak" karena desainnya.

