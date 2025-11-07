BursaDEX+
Harga live Ribbita by Virtuals hari ini adalah 0.28874 USD. Lacak informasi harga aktual TIBBIR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TIBBIR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TIBBIR

Info Harga TIBBIR

Penjelasan TIBBIR

Situs Web Resmi TIBBIR

Tokenomi TIBBIR

Prakiraan Harga TIBBIR

Riwayat TIBBIR

Panduan Membeli TIBBIR

Konverter TIBBIR ke Mata Uang Fiat

Logo Ribbita by Virtuals

Harga Ribbita by Virtuals(TIBBIR)

Harga Live 1 TIBBIR ke USD:

$0.28863
-6.53%1D
USD
Grafik Harga Live Ribbita by Virtuals (TIBBIR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:12:12 (UTC+8)

Informasi Harga Ribbita by Virtuals (TIBBIR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.27025
Low 24 Jam
$ 0.338
High 24 Jam

$ 0.27025
$ 0.338
$ 0.4399282136610852
$ 0.000642086703739138
+0.19%

-6.52%

-16.38%

-16.38%

Harga aktual Ribbita by Virtuals (TIBBIR) adalah $ 0.28874. Selama 24 jam terakhir, TIBBIR diperdagangkan antara low $ 0.27025 dan high $ 0.338, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTIBBIR adalah $ 0.4399282136610852, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000642086703739138.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TIBBIR telah berubah sebesar +0.19% selama 1 jam terakhir, -6.52% selama 24 jam, dan -16.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

No.215

$ 288.74M
$ 243.24K
$ 288.74M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar Ribbita by Virtuals saat ini adalah $ 288.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 243.24K. Suplai beredar TIBBIR adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 288.74M.

Riwayat Harga Ribbita by Virtuals (TIBBIR) USD

Pantau perubahan harga Ribbita by Virtuals untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0201643-6.52%
30 Days$ +0.00946+3.38%
60 Hari$ +0.1097+61.27%
90 Hari$ +0.09092+45.96%
Perubahan Harga Ribbita by Virtuals Hari Ini

Hari ini, TIBBIR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0201643 (-6.52%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ribbita by Virtuals 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00946 (+3.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ribbita by Virtuals 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TIBBIR terlihat mengalami perubahan $ +0.1097 (+61.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ribbita by Virtuals 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.09092 (+45.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ribbita by Virtuals (TIBBIR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ribbita by Virtuals sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure.

Ribbita by Virtuals tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ribbita by Virtuals Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TIBBIR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ribbita by Virtuals di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ribbita by Virtuals dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ribbita by Virtuals (USD)

Berapa nilai Ribbita by Virtuals (TIBBIR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ribbita by Virtuals (TIBBIR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ribbita by Virtuals.

Cek prediksi harga Ribbita by Virtuals sekarang!

Tokenomi Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Memahami tokenomi Ribbita by Virtuals (TIBBIR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TIBBIR sekarang!

Cara membeli Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Ingin mengetahui cara membeli Ribbita by Virtuals? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ribbita by Virtuals di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TIBBIR ke Mata Uang Lokal

1 Ribbita by Virtuals(TIBBIR) ke VND
Sumber Daya Ribbita by Virtuals

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ribbita by Virtuals, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Ribbita by Virtuals
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ribbita by Virtuals

Berapa nilai Ribbita by Virtuals (TIBBIR) hari ini?
Harga live TIBBIR dalam USD adalah 0.28874 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TIBBIR ke USD saat ini?
Harga TIBBIR ke USD saat ini adalah $ 0.28874. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ribbita by Virtuals?
Kapitalisasi pasar TIBBIR adalah $ 288.74M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TIBBIR?
Suplai beredar TIBBIR adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TIBBIR?
TIBBIR mencapai harga ATH sebesar 0.4399282136610852 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TIBBIR?
TIBBIR mencapai harga ATL 0.000642086703739138 USD.
Berapa volume perdagangan TIBBIR?
Volume perdagangan 24 jam live TIBBIR adalah $ 243.24K USD.
Akankah harga TIBBIR naik lebih tinggi tahun ini?
TIBBIR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TIBBIR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

