Tokenomi U Coin (UCOIN)

Tokenomi U Coin (UCOIN)

Telusuri wawasan utama tentang U Coin (UCOIN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:05:44 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga U Coin (UCOIN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk U Coin (UCOIN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 5.28M
$ 5.28M$ 5.28M
All-Time High:
$ 0.06422
$ 0.06422$ 0.06422
All-Time Low:
$ 0.005203406063072631
$ 0.005203406063072631$ 0.005203406063072631
Harga Saat Ini:
$ 0.00528
$ 0.00528$ 0.00528

Informasi U Coin (UCOIN)

U-topia is a decentralized media company with financial tools for all ages bridging world-renowned intellectual property into Web3 to supercharge user acquisition across all chains. We reward engagement across media products with our Chain Abstraction wallet, removing the constraints of having specific cryptocurrency in your wallet and making more rewards accessible with our Account Abstraction tools. Any non-native crypto can access rewards at any time.

Situs Web Resmi:
https://www.u-topia.com/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/pw4sxkdkkbihtjxh
Explorer Blok:
https://bscscan.com/token/0xe07710cdcd1c9f0fb04bfd013f9854e4552671ce

Tokenomi U Coin (UCOIN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi U Coin (UCOIN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token UCOIN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token UCOIN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi UCOIN, jelajahi harga live token UCOIN!

Cara Membeli UCOIN

Tertarik untuk menambahkan U Coin (UCOIN) ke portofolio Anda? MEXC mendukung berbagai metode membeli UCOIN, termasuk kartu kredit, transfer bank, dan trading peer-to-peer. MEXC membuat pembelian kripto mudah dan aman, baik bagi pemula maupun profesional.

Riwayat Harga U Coin (UCOIN)

Menganalisis riwayat harga UCOIN membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga UCOIN

Ingin mengetahui arah UCOIN? Halaman prediksi harga UCOIN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi