BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live USDP hari ini adalah 1.0001 USD. Lacak informasi harga aktual USDP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live USDP hari ini adalah 1.0001 USD. Lacak informasi harga aktual USDP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang USDP

Info Harga USDP

Penjelasan USDP

Whitepaper USDP

Situs Web Resmi USDP

Tokenomi USDP

Prakiraan Harga USDP

Riwayat USDP

Panduan Membeli USDP

Konverter USDP ke Mata Uang Fiat

Spot USDP

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo USDP

Harga USDP(USDP)

Harga Live 1 USDP ke USD:

$1.0001
$1.0001$1.0001
-0.01%1D
USD
Grafik Harga Live USDP (USDP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:21 (UTC+8)

Informasi Harga USDP (USDP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997
Low 24 Jam
$ 1.0007
$ 1.0007$ 1.0007
High 24 Jam

$ 0.9997
$ 0.9997$ 0.9997

$ 1.0007
$ 1.0007$ 1.0007

$ 2.0227706070856626
$ 2.0227706070856626$ 2.0227706070856626

$ 0.872764435084
$ 0.872764435084$ 0.872764435084

0.00%

-0.01%

+0.03%

+0.03%

Harga aktual USDP (USDP) adalah $ 1.0001. Selama 24 jam terakhir, USDP diperdagangkan antara low $ 0.9997 dan high $ 1.0007, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDP adalah $ 2.0227706070856626, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.872764435084.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan +0.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar USDP (USDP)

No.422

$ 57.72M
$ 57.72M$ 57.72M

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

$ 57.72M
$ 57.72M$ 57.72M

57.71M
57.71M 57.71M

57,711,456.22150643
57,711,456.22150643 57,711,456.22150643

ETH

Kapitalisasi Pasar USDP saat ini adalah $ 57.72M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 1.35M. Suplai beredar USDP adalah 57.71M, dan total suplainya sebesar 57711456.22150643. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 57.72M.

Riwayat Harga USDP (USDP) USD

Pantau perubahan harga USDP untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001-0.01%
30 Days$ +0.0005+0.05%
60 Hari$ +0.0001+0.01%
90 Hari$ +0.0002+0.02%
Perubahan Harga USDP Hari Ini

Hari ini, USDP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001 (-0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga USDP 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0005 (+0.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga USDP 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, USDP terlihat mengalami perubahan $ +0.0001 (+0.01%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga USDP 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0002 (+0.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari USDP (USDP)?

Lihat halaman Riwayat Harga USDP sekarang.

Apa yang dimaksud dengan USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

USDP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi USDP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa USDP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang USDP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli USDP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga USDP (USD)

Berapa nilai USDP (USDP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda USDP (USDP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk USDP.

Cek prediksi harga USDP sekarang!

Tokenomi USDP (USDP)

Memahami tokenomi USDP (USDP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDP sekarang!

Cara membeli USDP (USDP)

Ingin mengetahui cara membeli USDP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli USDP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

USDP ke Mata Uang Lokal

1 USDP(USDP) ke VND
26,317.6315
1 USDP(USDP) ke AUD
A$1.540154
1 USDP(USDP) ke GBP
0.760076
1 USDP(USDP) ke EUR
0.860086
1 USDP(USDP) ke USD
$1.0001
1 USDP(USDP) ke MYR
RM4.180418
1 USDP(USDP) ke TRY
42.194219
1 USDP(USDP) ke JPY
¥152.0152
1 USDP(USDP) ke ARS
ARS$1,451.515137
1 USDP(USDP) ke RUB
81.238123
1 USDP(USDP) ke INR
88.678867
1 USDP(USDP) ke IDR
Rp16,668.326666
1 USDP(USDP) ke PHP
59.025902
1 USDP(USDP) ke EGP
￡E.47.294729
1 USDP(USDP) ke BRL
R$5.340534
1 USDP(USDP) ke CAD
C$1.410141
1 USDP(USDP) ke BDT
122.022201
1 USDP(USDP) ke NGN
1,438.983884
1 USDP(USDP) ke COP
$3,831.793141
1 USDP(USDP) ke ZAR
R.17.371737
1 USDP(USDP) ke UAH
42.064206
1 USDP(USDP) ke TZS
T.Sh.2,457.2457
1 USDP(USDP) ke VES
Bs227.0227
1 USDP(USDP) ke CLP
$943.0943
1 USDP(USDP) ke PKR
Rs282.668264
1 USDP(USDP) ke KZT
526.082603
1 USDP(USDP) ke THB
฿32.40324
1 USDP(USDP) ke TWD
NT$30.993099
1 USDP(USDP) ke AED
د.إ3.670367
1 USDP(USDP) ke CHF
Fr0.80008
1 USDP(USDP) ke HKD
HK$7.770777
1 USDP(USDP) ke AMD
֏382.43824
1 USDP(USDP) ke MAD
.د.م9.30093
1 USDP(USDP) ke MXN
$18.571857
1 USDP(USDP) ke SAR
ريال3.750375
1 USDP(USDP) ke ETB
Br153.905389
1 USDP(USDP) ke KES
KSh129.172916
1 USDP(USDP) ke JOD
د.أ0.7090709
1 USDP(USDP) ke PLN
3.670367
1 USDP(USDP) ke RON
лв4.40044
1 USDP(USDP) ke SEK
kr9.560956
1 USDP(USDP) ke BGN
лв1.690169
1 USDP(USDP) ke HUF
Ft334.363433
1 USDP(USDP) ke CZK
21.072107
1 USDP(USDP) ke KWD
د.ك0.3060306
1 USDP(USDP) ke ILS
3.270327
1 USDP(USDP) ke BOB
Bs6.90069
1 USDP(USDP) ke AZN
1.70017
1 USDP(USDP) ke TJS
SM9.220922
1 USDP(USDP) ke GEL
2.710271
1 USDP(USDP) ke AOA
Kz916.681659
1 USDP(USDP) ke BHD
.د.ب0.3760376
1 USDP(USDP) ke BMD
$1.0001
1 USDP(USDP) ke DKK
kr6.460646
1 USDP(USDP) ke HNL
L26.342634
1 USDP(USDP) ke MUR
46.0046
1 USDP(USDP) ke NAD
$17.371737
1 USDP(USDP) ke NOK
kr10.191019
1 USDP(USDP) ke NZD
$1.770177
1 USDP(USDP) ke PAB
B/.1.0001
1 USDP(USDP) ke PGK
K4.20042
1 USDP(USDP) ke QAR
ر.ق3.640364
1 USDP(USDP) ke RSD
дин.101.500149
1 USDP(USDP) ke UZS
soʻm12,049.394819
1 USDP(USDP) ke ALL
L83.858385
1 USDP(USDP) ke ANG
ƒ1.790179
1 USDP(USDP) ke AWG
ƒ1.80018
1 USDP(USDP) ke BBD
$2.0002
1 USDP(USDP) ke BAM
KM1.690169
1 USDP(USDP) ke BIF
Fr2,949.2949
1 USDP(USDP) ke BND
$1.30013
1 USDP(USDP) ke BSD
$1.0001
1 USDP(USDP) ke JMD
$160.366035
1 USDP(USDP) ke KHR
4,016.461606
1 USDP(USDP) ke KMF
Fr420.042
1 USDP(USDP) ke LAK
21,741.303913
1 USDP(USDP) ke LKR
රු304.900487
1 USDP(USDP) ke MDL
L17.0017
1 USDP(USDP) ke MGA
Ar4,504.95045
1 USDP(USDP) ke MOP
P8.0008
1 USDP(USDP) ke MVR
15.40154
1 USDP(USDP) ke MWK
MK1,736.283611
1 USDP(USDP) ke MZN
MT63.956395
1 USDP(USDP) ke NPR
रु141.71417
1 USDP(USDP) ke PYG
7,092.7092
1 USDP(USDP) ke RWF
Fr1,451.1451
1 USDP(USDP) ke SBD
$8.230823
1 USDP(USDP) ke SCR
15.051505
1 USDP(USDP) ke SRD
$38.50385
1 USDP(USDP) ke SVC
$8.740874
1 USDP(USDP) ke SZL
L17.361736
1 USDP(USDP) ke TMT
m3.50035
1 USDP(USDP) ke TND
د.ت2.9592959
1 USDP(USDP) ke TTD
$6.770677
1 USDP(USDP) ke UGX
Sh3,496.3496
1 USDP(USDP) ke XAF
Fr567.0567
1 USDP(USDP) ke XCD
$2.70027
1 USDP(USDP) ke XOF
Fr567.0567
1 USDP(USDP) ke XPF
Fr103.0103
1 USDP(USDP) ke BWP
P13.451345
1 USDP(USDP) ke BZD
$2.010201
1 USDP(USDP) ke CVE
$95.849584
1 USDP(USDP) ke DJF
Fr177.0177
1 USDP(USDP) ke DOP
$64.316431
1 USDP(USDP) ke DZD
د.ج130.573056
1 USDP(USDP) ke FJD
$2.280228
1 USDP(USDP) ke GNF
Fr8,695.8695
1 USDP(USDP) ke GTQ
Q7.660766
1 USDP(USDP) ke GYD
$209.180916
1 USDP(USDP) ke ISK
kr126.0126

Sumber Daya USDP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai USDP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi USDP
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang USDP

Berapa nilai USDP (USDP) hari ini?
Harga live USDP dalam USD adalah 1.0001 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDP ke USD saat ini?
Harga USDP ke USD saat ini adalah $ 1.0001. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar USDP?
Kapitalisasi pasar USDP adalah $ 57.72M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDP?
Suplai beredar USDP adalah 57.71M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDP?
USDP mencapai harga ATH sebesar 2.0227706070856626 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDP?
USDP mencapai harga ATL 0.872764435084 USD.
Berapa volume perdagangan USDP?
Volume perdagangan 24 jam live USDP adalah $ 1.35M USD.
Akankah harga USDP naik lebih tinggi tahun ini?
USDP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:07:21 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting USDP (USDP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator USDP ke USD

Jumlah

USDP
USDP
USD
USD

1 USDP = 1.0001 USD

Perdagangkan USDP

USDP/USDT
$1.0001
$1.0001$1.0001
-0.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,585.20
$101,585.20$101,585.20

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.56
$3,327.56$3,327.56

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0674
$1.0674$1.0674

+24.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,585.20
$101,585.20$101,585.20

-0.41%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.56
$3,327.56$3,327.56

+0.83%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2162
$2.2162$2.2162

-0.81%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0233
$1.0233$1.0233

+0.70%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0810
$0.0810$0.0810

+62.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015576
$0.015576$0.015576

+1,457.60%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.131
$4.131$4.131

+313.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008658
$0.008658$0.008658

+305.71%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002492
$0.0000002492$0.0000002492

+66.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0810
$0.0810$0.0810

+62.00%