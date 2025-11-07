Apa yang dimaksud dengan USDP (USDP)

Founded in September of 2018, Pax Dollar is a flat-collateralized stablecoin. Stablecoins are cryptocurrencies that are designed to minimize the volatility of the price of the stablecoin, relative to a certain stable asset or a basket of assets. A stablecoin can be pegged to a cryptocurrency or flat money. In some cases, it can even be traded for commodities. Pax Dollar offers the advantage of transacting with blockchain assets through minimized price risk. The Pax Dollar tokens (USDP) are issued as ERC-20 token on the Ethereum blockchain and are collateralized 1:1 through the USD held in Paxos-owned US bank accounts.

USDP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi USDP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa USDP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang USDP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli USDP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang USDP Berapa nilai USDP (USDP) hari ini? Harga live USDP dalam USD adalah 1.0001 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga USDP ke USD saat ini? $ 1.0001 . Cobalah Harga USDP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar USDP? Kapitalisasi pasar USDP adalah $ 57.72M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar USDP? Suplai beredar USDP adalah 57.71M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) USDP? USDP mencapai harga ATH sebesar 2.0227706070856626 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) USDP? USDP mencapai harga ATL 0.872764435084 USD . Berapa volume perdagangan USDP? Volume perdagangan 24 jam live USDP adalah $ 1.35M USD . Akankah harga USDP naik lebih tinggi tahun ini? USDP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting USDP (USDP)

