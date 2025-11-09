Tokenomi VIRUS (VIRUS)

Telusuri wawasan utama tentang VIRUS (VIRUS), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:07:29 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga VIRUS (VIRUS)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk VIRUS (VIRUS), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Informasi VIRUS (VIRUS)

@addicteddotfun adalah studio game SocialFi dari Pandemic Labs. Game pertamanya, @infecteddotfun, berhasil menarik 130.000 pengguna dalam waktu 48 jam, menunjukkan daya tarik pasar yang kuat.

Explorer Blok:
https://solscan.io/token/DdcvRiEs4k2fXbHqeJBS5jgGD93rj1wu6u8WTL4vmBLV

Tokenomi VIRUS (VIRUS): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi VIRUS (VIRUS) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token VIRUS yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token VIRUS yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi VIRUS, jelajahi harga live token VIRUS!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

