Harga live Visa hari ini adalah 337.47 USD. Lacak informasi harga aktual VON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VON

Info Harga VON

Penjelasan VON

Situs Web Resmi VON

Tokenomi VON

Prakiraan Harga VON

Riwayat VON

Panduan Membeli VON

Konverter VON ke Mata Uang Fiat

Spot VON

Futures USDT-M VON

Logo Visa

Harga Visa(VON)

Harga Live 1 VON ke USD:

$337.47
$337.47$337.47
+0.45%1D
USD
Grafik Harga Live Visa (VON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:23:59 (UTC+8)

Informasi Harga Visa (VON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 334.21
$ 334.21$ 334.21
Low 24 Jam
$ 341.75
$ 341.75$ 341.75
High 24 Jam

$ 334.21
$ 334.21$ 334.21

$ 341.75
$ 341.75$ 341.75

$ 353.0231236386013
$ 353.0231236386013$ 353.0231236386013

$ 334.45513276955666
$ 334.45513276955666$ 334.45513276955666

-0.03%

+0.45%

-2.23%

-2.23%

Harga aktual Visa (VON) adalah $ 337.47. Selama 24 jam terakhir, VON diperdagangkan antara low $ 334.21 dan high $ 341.75, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVON adalah $ 353.0231236386013, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 334.45513276955666.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VON telah berubah sebesar -0.03% selama 1 jam terakhir, +0.45% selama 24 jam, dan -2.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Visa (VON)

No.3067

$ 98.39K
$ 98.39K$ 98.39K

$ 58.20K
$ 58.20K$ 58.20K

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

291.55
291.55 291.55

5,133.80819364
5,133.80819364 5,133.80819364

ETH

Kapitalisasi Pasar Visa saat ini adalah $ 98.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.20K. Suplai beredar VON adalah 291.55, dan total suplainya sebesar 5133.80819364. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.73M.

Riwayat Harga Visa (VON) USD

Pantau perubahan harga Visa untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +1.5118+0.45%
30 Days$ -15.43-4.38%
60 Hari$ +37.47+12.49%
90 Hari$ +37.47+12.49%
Perubahan Harga Visa Hari Ini

Hari ini, VON tercatat mengalami perubahan sebesar $ +1.5118 (+0.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Visa 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -15.43 (-4.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Visa 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VON terlihat mengalami perubahan $ +37.47 (+12.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Visa 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +37.47 (+12.49%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Visa (VON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Visa sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Visa (VON)

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan sekuritas publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

Visa tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Visa Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Visa di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Visa dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Visa (USD)

Berapa nilai Visa (VON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Visa (VON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Visa.

Cek prediksi harga Visa sekarang!

Tokenomi Visa (VON)

Memahami tokenomi Visa (VON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VON sekarang!

Cara membeli Visa (VON)

Ingin mengetahui cara membeli Visa? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Visa di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Visa

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Visa, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Visa
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Visa

Berapa nilai Visa (VON) hari ini?
Harga live VON dalam USD adalah 337.47 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VON ke USD saat ini?
Harga VON ke USD saat ini adalah $ 337.47. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Visa?
Kapitalisasi pasar VON adalah $ 98.39K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VON?
Suplai beredar VON adalah 291.55 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VON?
VON mencapai harga ATH sebesar 353.0231236386013 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VON?
VON mencapai harga ATL 334.45513276955666 USD.
Berapa volume perdagangan VON?
Volume perdagangan 24 jam live VON adalah $ 58.20K USD.
Akankah harga VON naik lebih tinggi tahun ini?
VON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Visa (VON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

