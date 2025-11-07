BursaDEX+
Harga live WAGMI Games hari ini adalah 0.00000309 USD. Lacak informasi harga aktual WAGMIGAMES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WAGMIGAMES dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga WAGMI Games(WAGMIGAMES)

Harga Live 1 WAGMIGAMES ke USD:

$0.00000309
+2.31%1D
USD
Grafik Harga Live WAGMI Games (WAGMIGAMES)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:24:34 (UTC+8)

Informasi Harga WAGMI Games (WAGMIGAMES) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000298
Low 24 Jam
$ 0.00000314
High 24 Jam

$ 0.00000298
$ 0.00000314
$ 0.000037006097533114
$ 0.000002194837186306
-0.65%

+2.31%

+4.04%

+4.04%

Harga aktual WAGMI Games (WAGMIGAMES) adalah $ 0.00000309. Selama 24 jam terakhir, WAGMIGAMES diperdagangkan antara low $ 0.00000298 dan high $ 0.00000314, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWAGMIGAMES adalah $ 0.000037006097533114, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000002194837186306.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WAGMIGAMES telah berubah sebesar -0.65% selama 1 jam terakhir, +2.31% selama 24 jam, dan +4.04% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WAGMI Games (WAGMIGAMES)

No.1263

$ 6.80M
$ 84.21K
$ 6.80M
2.20T
2,200,000,000,000
2,200,000,000,000
100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar WAGMI Games saat ini adalah $ 6.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 84.21K. Suplai beredar WAGMIGAMES adalah 2.20T, dan total suplainya sebesar 2200000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.80M.

Riwayat Harga WAGMI Games (WAGMIGAMES) USD

Pantau perubahan harga WAGMI Games untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000000698+2.31%
30 Days$ -0.00000112-26.61%
60 Hari$ -0.00000208-40.24%
90 Hari$ -0.00000295-48.85%
Perubahan Harga WAGMI Games Hari Ini

Hari ini, WAGMIGAMES tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000000698 (+2.31%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WAGMI Games 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000112 (-26.61%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WAGMI Games 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WAGMIGAMES terlihat mengalami perubahan $ -0.00000208 (-40.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WAGMI Games 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00000295 (-48.85%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WAGMI Games (WAGMIGAMES)?

Lihat halaman Riwayat Harga WAGMI Games sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WAGMI Games (WAGMIGAMES)

WAGMI Games is building the first web3 Universe encompassing multiple games, comics, anime, collectibles, cosplay and more.

WAGMI Games tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WAGMI Games Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WAGMIGAMES ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WAGMI Games di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WAGMI Games dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WAGMI Games (USD)

Berapa nilai WAGMI Games (WAGMIGAMES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WAGMI Games (WAGMIGAMES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WAGMI Games.

Cek prediksi harga WAGMI Games sekarang!

Tokenomi WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Memahami tokenomi WAGMI Games (WAGMIGAMES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAGMIGAMES sekarang!

Cara membeli WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Ingin mengetahui cara membeli WAGMI Games? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WAGMI Games di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WAGMIGAMES ke Mata Uang Lokal

1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke VND
0.08131335
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke AUD
A$0.0000047586
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke GBP
0.0000023484
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke EUR
0.0000026574
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke USD
$0.00000309
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MYR
RM0.0000128853
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke TRY
0.0001303671
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke JPY
¥0.00047277
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke ARS
ARS$0.0044847333
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke RUB
0.0002510316
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke INR
0.0002738976
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke IDR
Rp0.0514999794
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke PHP
0.0001826808
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke EGP
￡E.0.0001461261
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BRL
R$0.0000165315
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke CAD
C$0.0000043569
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BDT
0.0003764856
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke NGN
0.0044396502
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke COP
$0.0118390569
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke ZAR
R.0.0000536733
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke UAH
0.0001298109
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke TZS
T.Sh.0.00759213
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke VES
Bs0.00070143
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke CLP
$0.00291387
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke PKR
Rs0.0008723688
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke KZT
0.0016237332
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke THB
฿0.0001000233
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke TWD
NT$0.0000956664
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke AED
د.إ0.0000113403
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke CHF
Fr0.000002472
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke HKD
HK$0.0000240093
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke AMD
֏0.001181616
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MAD
.د.م0.000028737
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MXN
$0.0000573813
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke SAR
ريال0.0000115875
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke ETB
Br0.0004755201
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke KES
KSh0.0003985482
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke JOD
د.أ0.00000219081
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke PLN
0.0000113712
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke RON
лв0.000013596
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke SEK
kr0.0000295713
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BGN
лв0.0000052221
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke HUF
Ft0.0010341303
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke CZK
0.0000651681
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke KWD
د.ك0.00000094554
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke ILS
0.0000101043
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BOB
Bs0.000021321
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke AZN
0.000005253
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke TJS
SM0.0000284898
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke GEL
0.0000083739
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke AOA
Kz0.0028322631
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BHD
.د.ب0.00000116184
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BMD
$0.00000309
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke DKK
kr0.0000199614
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke HNL
L0.0000813906
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MUR
0.0001419546
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke NAD
$0.0000536115
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke NOK
kr0.000031518
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke NZD
$0.0000054693
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke PAB
B/.0.00000309
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke PGK
K0.000012978
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke QAR
ر.ق0.0000112476
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke RSD
дин.0.0003138204
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke UZS
soʻm0.0367857084
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke ALL
L0.0002587875
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke ANG
ƒ0.0000055311
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke AWG
ƒ0.000005562
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BBD
$0.00000618
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BAM
KM0.0000052221
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BIF
Fr0.00908769
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BND
$0.000004017
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BSD
$0.00000309
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke JMD
$0.0004948635
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke KHR
0.01236
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke KMF
Fr0.0012978
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke LAK
0.0671739117
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke LKR
රු0.000940905
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MDL
L0.0000528081
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MGA
Ar0.013918905
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MOP
P0.0000246891
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MVR
0.000047586
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MWK
MK0.005346009
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke MZN
MT0.0001976055
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke NPR
रु0.000437853
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke PYG
0.02191428
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke RWF
Fr0.00448359
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke SBD
$0.0000254307
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke SCR
0.00004326
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke SRD
$0.000118965
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke SVC
$0.0000269757
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke SZL
L0.0000535497
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke TMT
m0.000010815
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke TND
د.ت0.00000914331
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke TTD
$0.0000208884
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke UGX
Sh0.01080264
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke XAF
Fr0.00175512
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke XCD
$0.000008343
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke XOF
Fr0.00175512
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke XPF
Fr0.00031827
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BWP
P0.0000414987
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke BZD
$0.00000618
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke CVE
$0.0002961456
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke DJF
Fr0.00054693
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke DOP
$0.0001987179
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke DZD
د.ج0.0004031832
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke FJD
$0.0000070452
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke GNF
Fr0.02686755
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke GTQ
Q0.0000236694
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke GYD
$0.0006463044
1 WAGMI Games(WAGMIGAMES) ke ISK
kr0.00038934

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WAGMI Games, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi WAGMI Games
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WAGMI Games

Berapa nilai WAGMI Games (WAGMIGAMES) hari ini?
Harga live WAGMIGAMES dalam USD adalah 0.00000309 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WAGMIGAMES ke USD saat ini?
Harga WAGMIGAMES ke USD saat ini adalah $ 0.00000309. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WAGMI Games?
Kapitalisasi pasar WAGMIGAMES adalah $ 6.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WAGMIGAMES?
Suplai beredar WAGMIGAMES adalah 2.20T USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WAGMIGAMES?
WAGMIGAMES mencapai harga ATH sebesar 0.000037006097533114 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WAGMIGAMES?
WAGMIGAMES mencapai harga ATL 0.000002194837186306 USD.
Berapa volume perdagangan WAGMIGAMES?
Volume perdagangan 24 jam live WAGMIGAMES adalah $ 84.21K USD.
Akankah harga WAGMIGAMES naik lebih tinggi tahun ini?
WAGMIGAMES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAGMIGAMES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting WAGMI Games (WAGMIGAMES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

