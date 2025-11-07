BursaDEX+
Harga live World3 hari ini adalah 0.05961 USD. Lacak informasi harga aktual WAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WAI

Info Harga WAI

Penjelasan WAI

Whitepaper WAI

Situs Web Resmi WAI

Tokenomi WAI

Prakiraan Harga WAI

Riwayat WAI

Panduan Membeli WAI

Konverter WAI ke Mata Uang Fiat

Spot WAI

Futures USDT-M WAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo World3

Harga World3(WAI)

Harga Live 1 WAI ke USD:

$0.05961
+0.20%1D
USD
Grafik Harga Live World3 (WAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:16:57 (UTC+8)

Informasi Harga World3 (WAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05862
Low 24 Jam
$ 0.06032
High 24 Jam

$ 0.05862
$ 0.06032
--
--
0.00%

+0.20%

+1.17%

+1.17%

Harga aktual World3 (WAI) adalah $ 0.05961. Selama 24 jam terakhir, WAI diperdagangkan antara low $ 0.05862 dan high $ 0.06032, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWAI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WAI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.20% selama 24 jam, dan +1.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar World3 (WAI)

--
$ 58.52K
$ 58.52K$ 58.52K

$ 59.61M
$ 59.61M$ 59.61M

--
1,000,000,000
BSC

Kapitalisasi Pasar World3 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.52K. Suplai beredar WAI adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 59.61M.

Riwayat Harga World3 (WAI) USD

Pantau perubahan harga World3 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000119+0.20%
30 Days$ +0.0067+12.66%
60 Hari$ +0.01081+22.15%
90 Hari$ +0.04961+496.10%
Perubahan Harga World3 Hari Ini

Hari ini, WAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000119 (+0.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga World3 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0067 (+12.66%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga World3 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WAI terlihat mengalami perubahan $ +0.01081 (+22.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga World3 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.04961 (+496.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari World3 (WAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga World3 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan World3 (WAI)

WORLD3 adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna membuat dan menerapkan agen AI yang mampu melakukan otomatisasi tugas dan operasi strategis di seluruh ekosistem Web2 dan Web3. Didukung oleh teknologi VM Agen mutakhir dan Protokol AI WORLD3, platform kami memungkinkan pengguna membangun agen tingkat ahli yang dilengkapi dengan perencanaan hierarkis, eksekusi berkelanjutan, konektivitas multi-rantai, dan otomatisasi lintas platform.

World3 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi World3 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang World3 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli World3 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga World3 (USD)

Berapa nilai World3 (WAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda World3 (WAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk World3.

Cek prediksi harga World3 sekarang!

Tokenomi World3 (WAI)

Memahami tokenomi World3 (WAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAI sekarang!

Cara membeli World3 (WAI)

Ingin mengetahui cara membeli World3? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli World3 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WAI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya World3

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai World3, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi World3
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang World3

Berapa nilai World3 (WAI) hari ini?
Harga live WAI dalam USD adalah 0.05961 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WAI ke USD saat ini?
Harga WAI ke USD saat ini adalah $ 0.05961. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar World3?
Kapitalisasi pasar WAI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WAI?
Suplai beredar WAI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WAI?
WAI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WAI?
WAI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan WAI?
Volume perdagangan 24 jam live WAI adalah $ 58.52K USD.
Akankah harga WAI naik lebih tinggi tahun ini?
WAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting World3 (WAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

