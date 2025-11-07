Apa yang dimaksud dengan World3 (WAI)

WORLD3 adalah platform terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna membuat dan menerapkan agen AI yang mampu melakukan otomatisasi tugas dan operasi strategis di seluruh ekosistem Web2 dan Web3. Didukung oleh teknologi VM Agen mutakhir dan Protokol AI WORLD3, platform kami memungkinkan pengguna membangun agen tingkat ahli yang dilengkapi dengan perencanaan hierarkis, eksekusi berkelanjutan, konektivitas multi-rantai, dan otomatisasi lintas platform.

Prediksi Harga World3 (USD)

Berapa nilai World3 (WAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda World3 (WAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk World3.

Tokenomi World3 (WAI)

Memahami tokenomi World3 (WAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAI sekarang!

Cara membeli World3 (WAI)

Ingin mengetahui cara membeli World3? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli World3 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WAI ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya World3

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai World3, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang World3 Berapa nilai World3 (WAI) hari ini? Harga live WAI dalam USD adalah 0.05961 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WAI ke USD saat ini? $ 0.05961 . Cobalah Harga WAI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar World3? Kapitalisasi pasar WAI adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WAI? Suplai beredar WAI adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WAI? WAI mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WAI? WAI mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan WAI? Volume perdagangan 24 jam live WAI adalah $ 58.52K USD . Akankah harga WAI naik lebih tinggi tahun ini? WAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting World3 (WAI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

