Tabel Konversi Ambire Wallet ke Mauritanian Ouguiya
Tabel Konversi WALLET ke MRU
- 1 WALLET0.92 MRU
- 2 WALLET1.85 MRU
- 3 WALLET2.77 MRU
- 4 WALLET3.70 MRU
- 5 WALLET4.62 MRU
- 6 WALLET5.55 MRU
- 7 WALLET6.47 MRU
- 8 WALLET7.40 MRU
- 9 WALLET8.32 MRU
- 10 WALLET9.25 MRU
- 50 WALLET46.23 MRU
- 100 WALLET92.45 MRU
- 1,000 WALLET924.52 MRU
- 5,000 WALLET4,622.62 MRU
- 10,000 WALLET9,245.25 MRU
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Ambire Wallet ke Mauritanian Ouguiya (WALLET ke MRU) di berbagai rentang nilai, dari 1 WALLET hingga 10,000 WALLET. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WALLET yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MRU terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WALLET ke MRU khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MRU ke WALLET
- 1 MRU1.0816 WALLET
- 2 MRU2.163 WALLET
- 3 MRU3.244 WALLET
- 4 MRU4.326 WALLET
- 5 MRU5.408 WALLET
- 6 MRU6.489 WALLET
- 7 MRU7.571 WALLET
- 8 MRU8.653 WALLET
- 9 MRU9.734 WALLET
- 10 MRU10.81 WALLET
- 50 MRU54.081 WALLET
- 100 MRU108.1 WALLET
- 1,000 MRU1,081 WALLET
- 5,000 MRU5,408 WALLET
- 10,000 MRU10,816 WALLET
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Mauritanian Ouguiya ke Ambire Wallet (MRU ke WALLET) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MRU hingga 10,000 MRU. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Ambire Wallet yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MRU yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Ambire Wallet (WALLET) saat ini diperdagangkan seharga UM 0.92 MRU , yang mencerminkan perubahan -0.42% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai UM5.94M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar UM653.92M MRU. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Ambire Wallet Harga khusus dari kami.
27.98B MRU
Suplai Peredaran
5.94M
Volume Trading 24 Jam
653.92M MRU
Kapitalisasi Pasar
-0.42%
Perubahan Harga (1 Hari)
UM 0.02362
High 24 Jam
UM 0.0232
Low 24 Jam
Grafik tren WALLET ke MRU di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Ambire Wallet terhadap MRU. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Ambire Wallet saat ini.
Ringkasan Konversi WALLET ke MRU
Per | 1 WALLET = 0.92 MRU | 1 MRU = 1.0816 WALLET
Kurs untuk 1 WALLET ke MRU hari ini adalah 0.92 MRU.
Pembelian 5 WALLET akan dikenai biaya 4.62 MRU, sedangkan 10 WALLET memiliki nilai 9.25 MRU.
1 MRU dapat di-trade dengan 1.0816 WALLET.
50 MRU dapat dikonversi ke 54.081 WALLET, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WALLET ke MRU telah berubah sebesar +8.04% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.42%, sehingga mencapai high senilai 0.93441483261013 MRU dan low senilai 0.9177994968905595 MRU.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WALLET adalah 0.75758018816613 MRU yang menunjukkan perubahan +22.03% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WALLET telah berubah sebesar -0.19463678985782557 MRU, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -17.40% pada nilainya.
Semua Tentang Ambire Wallet (WALLET)
Setelah menghitung harga Ambire Wallet (WALLET), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Ambire Wallet langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WALLET. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Ambire Wallet, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WALLET ke MRU
Dalam 24 jam terakhir, Ambire Wallet (WALLET) telah berfluktuasi antara 0.9177994968905595 MRU dan 0.93441483261013 MRU, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.8457997087724208 MRU dan high 0.9589422329580675 MRU. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WALLET ke MRU secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|UM 0.79
|UM 0.79
|UM 0.79
|UM 1.18
|Low
|UM 0.79
|UM 0.79
|UM 0.39
|UM 0.39
|Rata-rata
|UM 0.79
|UM 0.79
|UM 0.39
|UM 0.79
|Volatilitas
|+1.79%
|+13.18%
|+46.32%
|+61.29%
|Perubahan
|-0.17%
|+7.65%
|+21.98%
|-17.42%
Prakiraan Harga Ambire Wallet dalam MRU untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Ambire Wallet dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WALLET ke MRU untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WALLET untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Ambire Wallet dapat mencapai sekitar UM0.97MRU, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WALLET untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WALLET mungkin naik menjadi sekitar UM1.18 MRU, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Ambire Wallet kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan WALLET yang Tersedia di MEXC
WALLET/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WALLET, yang mencakup pasar tempat Ambire Wallet dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WALLET pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WALLET dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Ambire Wallet untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Ambire Wallet
Ingin menambahkan Ambire Wallet ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Ambire Wallet › atau Mulai sekarang ›
WALLET dan MRU dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Ambire Wallet (WALLET) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Ambire Wallet
- Harga Saat Ini (USD): $0.02337
- Perubahan 7 Hari: +8.04%
- Tren 30 Hari: +22.03%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WALLET, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MRU, harga USD WALLET tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WALLET] [WALLET ke USD]
Mauritanian Ouguiya (MRU) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MRU/USD): 0.025273302970998075
- Perubahan 7 Hari: +1.05%
- Tren 30 Hari: +1.05%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MRU yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WALLET yang sama.
- MRU yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli WALLET dengan MRU secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs WALLET ke MRU?
Kurs antara Ambire Wallet (WALLET) dan Mauritanian Ouguiya (MRU) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WALLET, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WALLET ke MRU. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MRU memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MRU
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MRU. Ketika MRU melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WALLET, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Ambire Wallet, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WALLET dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MRU.
Konversikan WALLET ke MRU Seketika
Gunakan konverter WALLET ke MRU kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WALLET ke MRU?
Masukkan Jumlah WALLET
Mulailah dengan memasukkan jumlah WALLET yang ingin Anda konversi ke MRU menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WALLET ke MRU Secara Live
Lihat kurs WALLET ke MRU yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WALLET dan MRU.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WALLET ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WALLET dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WALLET ke MRU dihitung?
Perhitungan kurs WALLET ke MRU didasarkan pada nilai WALLET saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MRU menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WALLET ke MRU begitu sering berubah?
Kurs WALLET ke MRU sangat sering berubah karena Ambire Wallet dan Mauritanian Ouguiya terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WALLET ke MRU yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WALLET ke MRU dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WALLET ke MRU dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WALLET ke MRU atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WALLET ke MRU dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WALLET terhadap MRU dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WALLET terhadap MRU dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WALLET ke MRU?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MRU, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WALLET tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WALLET ke MRU?
Halving Ambire Wallet, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WALLET ke MRU.
Bisakah saya membandingkan kurs WALLET ke MRU dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WALLET keMRU wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WALLET ke MRU sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Ambire Wallet, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WALLET ke MRU dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MRU dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WALLET ke MRU dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Ambire Wallet dan Mauritanian Ouguiya?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Ambire Wallet dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WALLET ke MRU dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MRU Anda ke WALLET dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WALLET ke MRU merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WALLET dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WALLET ke MRU dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WALLET ke MRU selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MRU terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WALLET ke MRU yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MRU
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.