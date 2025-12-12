Tabel Konversi Ambire Wallet ke Tunisian Dinar
Tabel Konversi WALLET ke TND
- 1 WALLET0,07 TND
- 2 WALLET0,14 TND
- 3 WALLET0,21 TND
- 4 WALLET0,27 TND
- 5 WALLET0,34 TND
- 6 WALLET0,41 TND
- 7 WALLET0,48 TND
- 8 WALLET0,55 TND
- 9 WALLET0,62 TND
- 10 WALLET0,69 TND
- 50 WALLET3,43 TND
- 100 WALLET6,85 TND
- 1 000 WALLET68,50 TND
- 5 000 WALLET342,50 TND
- 10 000 WALLET685,00 TND
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Ambire Wallet ke Tunisian Dinar (WALLET ke TND) di berbagai rentang nilai, dari 1 WALLET hingga 10,000 WALLET. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah WALLET yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TND terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah WALLET ke TND khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TND ke WALLET
- 1 TND14,59 WALLET
- 2 TND29,19 WALLET
- 3 TND43,79 WALLET
- 4 TND58,39 WALLET
- 5 TND72,99 WALLET
- 6 TND87,59 WALLET
- 7 TND102,1 WALLET
- 8 TND116,7 WALLET
- 9 TND131,3 WALLET
- 10 TND145,9 WALLET
- 50 TND729,9 WALLET
- 100 TND1 459 WALLET
- 1 000 TND14 598 WALLET
- 5 000 TND72 992 WALLET
- 10 000 TND145 984 WALLET
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Tunisian Dinar ke Ambire Wallet (TND ke WALLET) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TND hingga 10,000 TND. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Ambire Wallet yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TND yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Ambire Wallet (WALLET) saat ini diperdagangkan seharga DT 0,07 TND , yang mencerminkan perubahan -0,25% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai DT439,43K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar DT48,39M TND. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Ambire Wallet Harga khusus dari kami.
2,07B TND
Suplai Peredaran
439,43K
Volume Trading 24 Jam
48,39M TND
Kapitalisasi Pasar
-0,25%
Perubahan Harga (1 Hari)
DT 0,02362
High 24 Jam
DT 0,0232
Low 24 Jam
Grafik tren WALLET ke TND di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Ambire Wallet terhadap TND. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Ambire Wallet saat ini.
Ringkasan Konversi WALLET ke TND
Per | 1 WALLET = 0,07 TND | 1 TND = 14,59 WALLET
Kurs untuk 1 WALLET ke TND hari ini adalah 0,07 TND.
Pembelian 5 WALLET akan dikenai biaya 0,34 TND, sedangkan 10 WALLET memiliki nilai 0,69 TND.
1 TND dapat di-trade dengan 14,59 WALLET.
50 TND dapat dikonversi ke 729,9 WALLET, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WALLET ke TND telah berubah sebesar +8,09% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0,25%, sehingga mencapai high senilai 0,06911484336819372 TND dan low senilai 0,06788587494251035 TND.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WALLET adalah 0,05612289143954088 TND yang menunjukkan perubahan +22,08% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WALLET telah berubah sebesar -0,014367226119298526 TND, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -17,36% pada nilainya.
Semua Tentang Ambire Wallet (WALLET)
Setelah menghitung harga Ambire Wallet (WALLET), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Ambire Wallet langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan WALLET. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Ambire Wallet, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WALLET ke TND
Dalam 24 jam terakhir, Ambire Wallet (WALLET) telah berfluktuasi antara 0,06788587494251035 TND dan 0,06911484336819372 TND, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,06256034509788239 TND dan high 0,07092903485372633 TND. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WALLET ke TND secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|DT 0.05
|DT 0.05
|DT 0.05
|DT 0.08
|Low
|DT 0.05
|DT 0.05
|DT 0.02
|DT 0.02
|Rata-rata
|DT 0.05
|DT 0.05
|DT 0.02
|DT 0.05
|Volatilitas
|+1,79%
|+13,18%
|+46,32%
|+61,29%
|Perubahan
|0,00%
|+7,83%
|+22,19%
|-17,28%
Prakiraan Harga Ambire Wallet dalam TND untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Ambire Wallet dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WALLET ke TND untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WALLET untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Ambire Wallet dapat mencapai sekitar DT0,07TND, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WALLET untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WALLET mungkin naik menjadi sekitar DT0,09 TND, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Ambire Wallet kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan WALLET yang Tersedia di MEXC
WALLET/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WALLET, yang mencakup pasar tempat Ambire Wallet dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WALLET pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WALLET dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Ambire Wallet untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Ambire Wallet
Ingin menambahkan Ambire Wallet ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Ambire Wallet › atau Mulai sekarang ›
WALLET dan TND dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Ambire Wallet (WALLET) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Ambire Wallet
- Harga Saat Ini (USD): $0.02341
- Perubahan 7 Hari: +8,09%
- Tren 30 Hari: +22,08%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WALLET, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TND, harga USD WALLET tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WALLET] [WALLET ke USD]
Tunisian Dinar (TND) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TND/USD): 0,34168852903771624
- Perubahan 7 Hari: +0,59%
- Tren 30 Hari: +0,59%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TND yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WALLET yang sama.
- TND yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli WALLET dengan TND secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs WALLET ke TND?
Kurs antara Ambire Wallet (WALLET) dan Tunisian Dinar (TND) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WALLET, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WALLET ke TND. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TND memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TND
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TND. Ketika TND melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WALLET, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Ambire Wallet, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WALLET dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TND.
Konversikan WALLET ke TND Seketika
Gunakan konverter WALLET ke TND kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi WALLET ke TND?
Masukkan Jumlah WALLET
Mulailah dengan memasukkan jumlah WALLET yang ingin Anda konversi ke TND menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs WALLET ke TND Secara Live
Lihat kurs WALLET ke TND yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang WALLET dan TND.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan WALLET ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli WALLET dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs WALLET ke TND dihitung?
Perhitungan kurs WALLET ke TND didasarkan pada nilai WALLET saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TND menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs WALLET ke TND begitu sering berubah?
Kurs WALLET ke TND sangat sering berubah karena Ambire Wallet dan Tunisian Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs WALLET ke TND yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs WALLET ke TND dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs WALLET ke TND dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan WALLET ke TND atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi WALLET ke TND dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren WALLET terhadap TND dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga WALLET terhadap TND dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar WALLET ke TND?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TND, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun WALLET tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WALLET ke TND?
Halving Ambire Wallet, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs WALLET ke TND.
Bisakah saya membandingkan kurs WALLET ke TND dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WALLET keTND wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WALLET ke TND sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Ambire Wallet, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi WALLET ke TND dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TND dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target WALLET ke TND dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Ambire Wallet dan Tunisian Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Ambire Wallet dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan WALLET ke TND dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TND Anda ke WALLET dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah WALLET ke TND merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga WALLET dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar WALLET ke TND dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs WALLET ke TND selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TND terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WALLET ke TND yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli Ambire Wallet dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Ambire Wallet.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Ambire Wallet dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.