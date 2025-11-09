Tokenomi Whitebridge Network (WBAI)
Tokenomi & Analisis Harga Whitebridge Network (WBAI)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Whitebridge Network (WBAI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Whitebridge Network (WBAI)
Whitebridge AI Agents Network mentransformasi cara kita mengakses, memverifikasi, dan menganalisis data manusia. Dengan mengintegrasikan penyedia data manusia terdesentralisasi (DePIN) dan Agen AI mutakhir, kami membangun lapisan kepercayaan global yang memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan membangun koneksi tepercaya di dunia digital.
Tokenomi Whitebridge Network (WBAI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Whitebridge Network (WBAI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token WBAI yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token WBAI yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi WBAI, jelajahi harga live token WBAI!
Cara Membeli WBAI
Tertarik untuk menambahkan Whitebridge Network (WBAI) ke portofolio Anda?
Riwayat Harga Whitebridge Network (WBAI)
Menganalisis riwayat harga WBAI membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.
Prediksi Harga WBAI
Ingin mengetahui arah WBAI? Halaman prediksi harga WBAI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
