Harga live Whitebridge Network hari ini adalah 0.01215 USD. Lacak informasi harga aktual WBAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WBAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WBAI

Info Harga WBAI

Penjelasan WBAI

Whitepaper WBAI

Situs Web Resmi WBAI

Tokenomi WBAI

Prakiraan Harga WBAI

Riwayat WBAI

Panduan Membeli WBAI

Konverter WBAI ke Mata Uang Fiat

Harga Whitebridge Network(WBAI)

Harga Live 1 WBAI ke USD:

$0.01214
$0.01214$0.01214
+1.67%1D
USD
Grafik Harga Live Whitebridge Network (WBAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:08:48 (UTC+8)

Informasi Harga Whitebridge Network (WBAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01189
$ 0.01189$ 0.01189
Low 24 Jam
$ 0.01273
$ 0.01273$ 0.01273
High 24 Jam

$ 0.01189
$ 0.01189$ 0.01189

$ 0.01273
$ 0.01273$ 0.01273

$ 0.09146676325085583
$ 0.09146676325085583$ 0.09146676325085583

$ 0.012039696936388303
$ 0.012039696936388303$ 0.012039696936388303

0.00%

+1.67%

-42.67%

-42.67%

Harga aktual Whitebridge Network (WBAI) adalah $ 0.01215. Selama 24 jam terakhir, WBAI diperdagangkan antara low $ 0.01189 dan high $ 0.01273, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWBAI adalah $ 0.09146676325085583, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.012039696936388303.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WBAI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +1.67% selama 24 jam, dan -42.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Whitebridge Network (WBAI)

No.1695

$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M

$ 64.19K
$ 64.19K$ 64.19K

$ 12.15M
$ 12.15M$ 12.15M

191.93M
191.93M 191.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.19%

BSC

Kapitalisasi Pasar Whitebridge Network saat ini adalah $ 2.33M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 64.19K. Suplai beredar WBAI adalah 191.93M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.15M.

Riwayat Harga Whitebridge Network (WBAI) USD

Pantau perubahan harga Whitebridge Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001994+1.67%
30 Days$ -0.02785-69.63%
60 Hari$ -0.02785-69.63%
90 Hari$ -0.02785-69.63%
Perubahan Harga Whitebridge Network Hari Ini

Hari ini, WBAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001994 (+1.67%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Whitebridge Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02785 (-69.63%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Whitebridge Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WBAI terlihat mengalami perubahan $ -0.02785 (-69.63%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Whitebridge Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02785 (-69.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Whitebridge Network (WBAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Whitebridge Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Whitebridge Network (WBAI)

Whitebridge AI Agents Network mentransformasi cara kita mengakses, memverifikasi, dan menganalisis data manusia. Dengan mengintegrasikan penyedia data manusia terdesentralisasi (DePIN) dan Agen AI mutakhir, kami membangun lapisan kepercayaan global yang memberdayakan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan membangun koneksi tepercaya di dunia digital.

Whitebridge Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Whitebridge Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WBAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Whitebridge Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Whitebridge Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Whitebridge Network (USD)

Berapa nilai Whitebridge Network (WBAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Whitebridge Network (WBAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Whitebridge Network.

Cek prediksi harga Whitebridge Network sekarang!

Tokenomi Whitebridge Network (WBAI)

Memahami tokenomi Whitebridge Network (WBAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WBAI sekarang!

Cara membeli Whitebridge Network (WBAI)

Ingin mengetahui cara membeli Whitebridge Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Whitebridge Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WBAI ke Mata Uang Lokal

1 Whitebridge Network(WBAI) ke VND
319.72725
1 Whitebridge Network(WBAI) ke AUD
A$0.018711
1 Whitebridge Network(WBAI) ke GBP
0.009234
1 Whitebridge Network(WBAI) ke EUR
0.010449
1 Whitebridge Network(WBAI) ke USD
$0.01215
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MYR
RM0.050787
1 Whitebridge Network(WBAI) ke TRY
0.5126085
1 Whitebridge Network(WBAI) ke JPY
¥1.8468
1 Whitebridge Network(WBAI) ke ARS
ARS$17.6341455
1 Whitebridge Network(WBAI) ke RUB
0.987066
1 Whitebridge Network(WBAI) ke INR
1.0773405
1 Whitebridge Network(WBAI) ke IDR
Rp202.499919
1 Whitebridge Network(WBAI) ke PHP
0.717093
1 Whitebridge Network(WBAI) ke EGP
￡E.0.5745735
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BRL
R$0.064881
1 Whitebridge Network(WBAI) ke CAD
C$0.0171315
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BDT
1.4824215
1 Whitebridge Network(WBAI) ke NGN
17.481906
1 Whitebridge Network(WBAI) ke COP
$46.5516315
1 Whitebridge Network(WBAI) ke ZAR
R.0.2110455
1 Whitebridge Network(WBAI) ke UAH
0.511029
1 Whitebridge Network(WBAI) ke TZS
T.Sh.29.85255
1 Whitebridge Network(WBAI) ke VES
Bs2.75805
1 Whitebridge Network(WBAI) ke CLP
$11.45745
1 Whitebridge Network(WBAI) ke PKR
Rs3.434076
1 Whitebridge Network(WBAI) ke KZT
6.3912645
1 Whitebridge Network(WBAI) ke THB
฿0.39366
1 Whitebridge Network(WBAI) ke TWD
NT$0.3765285
1 Whitebridge Network(WBAI) ke AED
د.إ0.0445905
1 Whitebridge Network(WBAI) ke CHF
Fr0.00972
1 Whitebridge Network(WBAI) ke HKD
HK$0.0944055
1 Whitebridge Network(WBAI) ke AMD
֏4.64616
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MAD
.د.م0.112995
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MXN
$0.2256255
1 Whitebridge Network(WBAI) ke SAR
ريال0.0455625
1 Whitebridge Network(WBAI) ke ETB
Br1.8697635
1 Whitebridge Network(WBAI) ke KES
KSh1.569294
1 Whitebridge Network(WBAI) ke JOD
د.أ0.00861435
1 Whitebridge Network(WBAI) ke PLN
0.0445905
1 Whitebridge Network(WBAI) ke RON
лв0.05346
1 Whitebridge Network(WBAI) ke SEK
kr0.116154
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BGN
лв0.0205335
1 Whitebridge Network(WBAI) ke HUF
Ft4.0621095
1 Whitebridge Network(WBAI) ke CZK
0.2560005
1 Whitebridge Network(WBAI) ke KWD
د.ك0.0037179
1 Whitebridge Network(WBAI) ke ILS
0.0397305
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BOB
Bs0.083835
1 Whitebridge Network(WBAI) ke AZN
0.020655
1 Whitebridge Network(WBAI) ke TJS
SM0.112023
1 Whitebridge Network(WBAI) ke GEL
0.0329265
1 Whitebridge Network(WBAI) ke AOA
Kz11.1365685
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BHD
.د.ب0.0045684
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BMD
$0.01215
1 Whitebridge Network(WBAI) ke DKK
kr0.078489
1 Whitebridge Network(WBAI) ke HNL
L0.320031
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MUR
0.5589
1 Whitebridge Network(WBAI) ke NAD
$0.2110455
1 Whitebridge Network(WBAI) ke NOK
kr0.1238085
1 Whitebridge Network(WBAI) ke NZD
$0.0215055
1 Whitebridge Network(WBAI) ke PAB
B/.0.01215
1 Whitebridge Network(WBAI) ke PGK
K0.05103
1 Whitebridge Network(WBAI) ke QAR
ر.ق0.044226
1 Whitebridge Network(WBAI) ke RSD
дин.1.2331035
1 Whitebridge Network(WBAI) ke UZS
soʻm146.3855085
1 Whitebridge Network(WBAI) ke ALL
L1.0187775
1 Whitebridge Network(WBAI) ke ANG
ƒ0.0217485
1 Whitebridge Network(WBAI) ke AWG
ƒ0.02187
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BBD
$0.0243
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BAM
KM0.0205335
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BIF
Fr35.83035
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BND
$0.015795
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BSD
$0.01215
1 Whitebridge Network(WBAI) ke JMD
$1.9482525
1 Whitebridge Network(WBAI) ke KHR
48.795129
1 Whitebridge Network(WBAI) ke KMF
Fr5.103
1 Whitebridge Network(WBAI) ke LAK
264.1304295
1 Whitebridge Network(WBAI) ke LKR
රු3.7041705
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MDL
L0.20655
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MGA
Ar54.729675
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MOP
P0.0972
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MVR
0.18711
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MWK
MK21.0937365
1 Whitebridge Network(WBAI) ke MZN
MT0.7769925
1 Whitebridge Network(WBAI) ke NPR
रु1.721655
1 Whitebridge Network(WBAI) ke PYG
86.1678
1 Whitebridge Network(WBAI) ke RWF
Fr17.62965
1 Whitebridge Network(WBAI) ke SBD
$0.0999945
1 Whitebridge Network(WBAI) ke SCR
0.1828575
1 Whitebridge Network(WBAI) ke SRD
$0.467775
1 Whitebridge Network(WBAI) ke SVC
$0.106191
1 Whitebridge Network(WBAI) ke SZL
L0.210924
1 Whitebridge Network(WBAI) ke TMT
m0.042525
1 Whitebridge Network(WBAI) ke TND
د.ت0.03595185
1 Whitebridge Network(WBAI) ke TTD
$0.0822555
1 Whitebridge Network(WBAI) ke UGX
Sh42.4764
1 Whitebridge Network(WBAI) ke XAF
Fr6.88905
1 Whitebridge Network(WBAI) ke XCD
$0.032805
1 Whitebridge Network(WBAI) ke XOF
Fr6.88905
1 Whitebridge Network(WBAI) ke XPF
Fr1.25145
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BWP
P0.1634175
1 Whitebridge Network(WBAI) ke BZD
$0.0244215
1 Whitebridge Network(WBAI) ke CVE
$1.164456
1 Whitebridge Network(WBAI) ke DJF
Fr2.15055
1 Whitebridge Network(WBAI) ke DOP
$0.7813665
1 Whitebridge Network(WBAI) ke DZD
د.ج1.586304
1 Whitebridge Network(WBAI) ke FJD
$0.027702
1 Whitebridge Network(WBAI) ke GNF
Fr105.64425
1 Whitebridge Network(WBAI) ke GTQ
Q0.093069
1 Whitebridge Network(WBAI) ke GYD
$2.541294
1 Whitebridge Network(WBAI) ke ISK
kr1.5309

Sumber Daya Whitebridge Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Whitebridge Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Whitebridge Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Whitebridge Network

Berapa nilai Whitebridge Network (WBAI) hari ini?
Harga live WBAI dalam USD adalah 0.01215 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WBAI ke USD saat ini?
Harga WBAI ke USD saat ini adalah $ 0.01215. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Whitebridge Network?
Kapitalisasi pasar WBAI adalah $ 2.33M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WBAI?
Suplai beredar WBAI adalah 191.93M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WBAI?
WBAI mencapai harga ATH sebesar 0.09146676325085583 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WBAI?
WBAI mencapai harga ATL 0.012039696936388303 USD.
Berapa volume perdagangan WBAI?
Volume perdagangan 24 jam live WBAI adalah $ 64.19K USD.
Akankah harga WBAI naik lebih tinggi tahun ini?
WBAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WBAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:08:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Whitebridge Network (WBAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
