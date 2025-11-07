Apa yang dimaksud dengan Chainge (XCHNG)

$XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume.

Chainge tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Chainge Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa XCHNG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Chainge di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Chainge dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Chainge (USD)

Berapa nilai Chainge (XCHNG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Chainge (XCHNG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Chainge.

Cek prediksi harga Chainge sekarang!

Tokenomi Chainge (XCHNG)

Memahami tokenomi Chainge (XCHNG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XCHNG sekarang!

Cara membeli Chainge (XCHNG)

Ingin mengetahui cara membeli Chainge? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Chainge di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XCHNG ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Chainge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Chainge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Chainge Berapa nilai Chainge (XCHNG) hari ini? Harga live XCHNG dalam USD adalah 0.0008953 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga XCHNG ke USD saat ini? $ 0.0008953 . Cobalah Harga XCHNG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Chainge? Kapitalisasi pasar XCHNG adalah $ 424.41K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar XCHNG? Suplai beredar XCHNG adalah 474.05M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) XCHNG? XCHNG mencapai harga ATH sebesar 0.27474634699379424 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) XCHNG? XCHNG mencapai harga ATL 0.00110932062593824 USD . Berapa volume perdagangan XCHNG? Volume perdagangan 24 jam live XCHNG adalah $ 16.33K USD . Akankah harga XCHNG naik lebih tinggi tahun ini? XCHNG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XCHNG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Chainge (XCHNG)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

