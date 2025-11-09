Tokenomi Xeleb Protocol (XCX)

Telusuri wawasan utama tentang Xeleb Protocol (XCX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 12:09:25 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Xeleb Protocol (XCX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Xeleb Protocol (XCX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 2.15M
$ 2.15M
Total Suplai:
$ 999.83M
$ 999.83M
Suplai yang Beredar:
$ 108.30M
$ 108.30M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 19.85M
$ 19.85M
All-Time High:
$ 0.1
$ 0.1
All-Time Low:
$ 0.018251984968057314
$ 0.018251984968057314
Harga Saat Ini:
$ 0.01985
$ 0.01985

Informasi Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – Pusat Influencer Agen AI tempat AI menghadirkan Utilitas Nyata. Xeleb adalah platform generasi mendatang yang memberdayakan individu dan bisnis untuk menciptakan, memiliki, dan memonetisasi agen AI dengan aplikasi dunia nyata. Dengan menggabungkan AI dan Web3, Xeleb memungkinkan kepemilikan agen berbasis token, interaksi berbasis utilitas, dan pertumbuhan yang dipimpin komunitas. Misi kami adalah menjembatani kesenjangan antara inovasi AI dan ekonomi kreator — mengubah pengguna sehari-hari menjadi pembangun dan penerima manfaat dari nilai yang didukung AI.

Situs Web Resmi:
https://xeleb.io
Whitepaper:
https://xeleb.gitbook.io/xeleb-protocol/about-xeleb-protocol/what-is-xeleb-protocol
Explorer Blok:
https://bscscan.com/address/0xE32f9e8F7f7222fcd83EE0fC68bAf12118448Eaf

Tokenomi Xeleb Protocol (XCX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Xeleb Protocol (XCX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token XCX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token XCX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi XCX, jelajahi harga live token XCX!

Riwayat Harga Xeleb Protocol (XCX)

Menganalisis riwayat harga XCX membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga XCX

Ingin mengetahui arah XCX? Halaman prediksi harga XCX kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

