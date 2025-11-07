BursaDEX+
Harga live Xeleb Protocol hari ini adalah 0.02239 USD. Lacak informasi harga aktual XCX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XCX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Xeleb Protocol(XCX)

Harga Live 1 XCX ke USD:

$0.02238
+10.62%1D
USD
Grafik Harga Live Xeleb Protocol (XCX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:11:16 (UTC+8)

Informasi Harga Xeleb Protocol (XCX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01953
Low 24 Jam
$ 0.02267
High 24 Jam

$ 0.01953
$ 0.02267
$ 0.09145411179261065
$ 0.018251984968057314
+3.41%

+10.62%

-24.08%

-24.08%

Harga aktual Xeleb Protocol (XCX) adalah $ 0.02239. Selama 24 jam terakhir, XCX diperdagangkan antara low $ 0.01953 dan high $ 0.02267, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXCX adalah $ 0.09145411179261065, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.018251984968057314.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XCX telah berubah sebesar +3.41% selama 1 jam terakhir, +10.62% selama 24 jam, dan -24.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Xeleb Protocol (XCX)

No.1753

$ 2.42M
$ 102.06K
$ 22.39M
108.30M
1,000,000,000
999,841,490.1088628
10.83%

BSC

Kapitalisasi Pasar Xeleb Protocol saat ini adalah $ 2.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 102.06K. Suplai beredar XCX adalah 108.30M, dan total suplainya sebesar 999841490.1088628. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.39M.

Riwayat Harga Xeleb Protocol (XCX) USD

Pantau perubahan harga Xeleb Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0021486+10.62%
30 Days$ -0.05275-70.21%
60 Hari$ -0.01289-36.54%
90 Hari$ +0.00239+11.95%
Perubahan Harga Xeleb Protocol Hari Ini

Hari ini, XCX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0021486 (+10.62%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Xeleb Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.05275 (-70.21%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Xeleb Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XCX terlihat mengalami perubahan $ -0.01289 (-36.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Xeleb Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00239 (+11.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Xeleb Protocol (XCX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Xeleb Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Xeleb Protocol (XCX)

Xeleb – Pusat Influencer Agen AI tempat AI menghadirkan Utilitas Nyata. Xeleb adalah platform generasi mendatang yang memberdayakan individu dan bisnis untuk menciptakan, memiliki, dan memonetisasi agen AI dengan aplikasi dunia nyata. Dengan menggabungkan AI dan Web3, Xeleb memungkinkan kepemilikan agen berbasis token, interaksi berbasis utilitas, dan pertumbuhan yang dipimpin komunitas. Misi kami adalah menjembatani kesenjangan antara inovasi AI dan ekonomi kreator — mengubah pengguna sehari-hari menjadi pembangun dan penerima manfaat dari nilai yang didukung AI.

Xeleb Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Xeleb Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XCX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Xeleb Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Xeleb Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Xeleb Protocol (USD)

Berapa nilai Xeleb Protocol (XCX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Xeleb Protocol (XCX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Xeleb Protocol.

Cek prediksi harga Xeleb Protocol sekarang!

Tokenomi Xeleb Protocol (XCX)

Memahami tokenomi Xeleb Protocol (XCX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XCX sekarang!

Cara membeli Xeleb Protocol (XCX)

Ingin mengetahui cara membeli Xeleb Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Xeleb Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XCX ke Mata Uang Lokal

1 Xeleb Protocol(XCX) ke VND
589.19285
1 Xeleb Protocol(XCX) ke AUD
A$0.0344806
1 Xeleb Protocol(XCX) ke GBP
0.0170164
1 Xeleb Protocol(XCX) ke EUR
0.0192554
1 Xeleb Protocol(XCX) ke USD
$0.02239
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MYR
RM0.0935902
1 Xeleb Protocol(XCX) ke TRY
0.9446341
1 Xeleb Protocol(XCX) ke JPY
¥3.40328
1 Xeleb Protocol(XCX) ke ARS
ARS$32.4961743
1 Xeleb Protocol(XCX) ke RUB
1.8189636
1 Xeleb Protocol(XCX) ke INR
1.9853213
1 Xeleb Protocol(XCX) ke IDR
Rp373.1665174
1 Xeleb Protocol(XCX) ke PHP
1.3194427
1 Xeleb Protocol(XCX) ke EGP
￡E.1.059047
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BRL
R$0.1197865
1 Xeleb Protocol(XCX) ke CAD
C$0.0315699
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BDT
2.7318039
1 Xeleb Protocol(XCX) ke NGN
32.2156276
1 Xeleb Protocol(XCX) ke COP
$85.7852699
1 Xeleb Protocol(XCX) ke ZAR
R.0.3889143
1 Xeleb Protocol(XCX) ke UAH
0.9417234
1 Xeleb Protocol(XCX) ke TZS
T.Sh.55.01223
1 Xeleb Protocol(XCX) ke VES
Bs5.08253
1 Xeleb Protocol(XCX) ke CLP
$21.11377
1 Xeleb Protocol(XCX) ke PKR
Rs6.3283096
1 Xeleb Protocol(XCX) ke KZT
11.7778117
1 Xeleb Protocol(XCX) ke THB
฿0.725436
1 Xeleb Protocol(XCX) ke TWD
NT$0.6938661
1 Xeleb Protocol(XCX) ke AED
د.إ0.0821713
1 Xeleb Protocol(XCX) ke CHF
Fr0.017912
1 Xeleb Protocol(XCX) ke HKD
HK$0.1739703
1 Xeleb Protocol(XCX) ke AMD
֏8.561936
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MAD
.د.م0.208227
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MXN
$0.4157823
1 Xeleb Protocol(XCX) ke SAR
ريال0.0839625
1 Xeleb Protocol(XCX) ke ETB
Br3.4455971
1 Xeleb Protocol(XCX) ke KES
KSh2.8918924
1 Xeleb Protocol(XCX) ke JOD
د.أ0.01587451
1 Xeleb Protocol(XCX) ke PLN
0.0823952
1 Xeleb Protocol(XCX) ke RON
лв0.098516
1 Xeleb Protocol(XCX) ke SEK
kr0.2142723
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BGN
лв0.0378391
1 Xeleb Protocol(XCX) ke HUF
Ft7.4881116
1 Xeleb Protocol(XCX) ke CZK
0.4717573
1 Xeleb Protocol(XCX) ke KWD
د.ك0.00685134
1 Xeleb Protocol(XCX) ke ILS
0.0732153
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BOB
Bs0.154491
1 Xeleb Protocol(XCX) ke AZN
0.038063
1 Xeleb Protocol(XCX) ke TJS
SM0.2064358
1 Xeleb Protocol(XCX) ke GEL
0.0606769
1 Xeleb Protocol(XCX) ke AOA
Kz20.5224501
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BHD
.د.ب0.00841864
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BMD
$0.02239
1 Xeleb Protocol(XCX) ke DKK
kr0.1446394
1 Xeleb Protocol(XCX) ke HNL
L0.5897526
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MUR
1.02994
1 Xeleb Protocol(XCX) ke NAD
$0.3889143
1 Xeleb Protocol(XCX) ke NOK
kr0.2281541
1 Xeleb Protocol(XCX) ke NZD
$0.0396303
1 Xeleb Protocol(XCX) ke PAB
B/.0.02239
1 Xeleb Protocol(XCX) ke PGK
K0.094038
1 Xeleb Protocol(XCX) ke QAR
ر.ق0.0814996
1 Xeleb Protocol(XCX) ke RSD
дин.2.2730328
1 Xeleb Protocol(XCX) ke UZS
soʻm269.7589741
1 Xeleb Protocol(XCX) ke ALL
L1.8774015
1 Xeleb Protocol(XCX) ke ANG
ƒ0.0400781
1 Xeleb Protocol(XCX) ke AWG
ƒ0.040302
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BBD
$0.04478
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BAM
KM0.0378391
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BIF
Fr66.02811
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BND
$0.029107
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BSD
$0.02239
1 Xeleb Protocol(XCX) ke JMD
$3.5902365
1 Xeleb Protocol(XCX) ke KHR
89.9195834
1 Xeleb Protocol(XCX) ke KMF
Fr9.4038
1 Xeleb Protocol(XCX) ke LAK
486.7391207
1 Xeleb Protocol(XCX) ke LKR
රු6.8260393
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MDL
L0.38063
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MGA
Ar100.855755
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MOP
P0.17912
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MVR
0.344806
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MWK
MK38.8715029
1 Xeleb Protocol(XCX) ke MZN
MT1.4318405
1 Xeleb Protocol(XCX) ke NPR
रु3.172663
1 Xeleb Protocol(XCX) ke PYG
158.78988
1 Xeleb Protocol(XCX) ke RWF
Fr32.48789
1 Xeleb Protocol(XCX) ke SBD
$0.1842697
1 Xeleb Protocol(XCX) ke SCR
0.3369695
1 Xeleb Protocol(XCX) ke SRD
$0.862015
1 Xeleb Protocol(XCX) ke SVC
$0.1956886
1 Xeleb Protocol(XCX) ke SZL
L0.3886904
1 Xeleb Protocol(XCX) ke TMT
m0.078365
1 Xeleb Protocol(XCX) ke TND
د.ت0.06625201
1 Xeleb Protocol(XCX) ke TTD
$0.1515803
1 Xeleb Protocol(XCX) ke UGX
Sh78.27544
1 Xeleb Protocol(XCX) ke XAF
Fr12.69513
1 Xeleb Protocol(XCX) ke XCD
$0.060453
1 Xeleb Protocol(XCX) ke XOF
Fr12.69513
1 Xeleb Protocol(XCX) ke XPF
Fr2.30617
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BWP
P0.3011455
1 Xeleb Protocol(XCX) ke BZD
$0.0450039
1 Xeleb Protocol(XCX) ke CVE
$2.1458576
1 Xeleb Protocol(XCX) ke DJF
Fr3.96303
1 Xeleb Protocol(XCX) ke DOP
$1.4399009
1 Xeleb Protocol(XCX) ke DZD
د.ج2.9232384
1 Xeleb Protocol(XCX) ke FJD
$0.0510492
1 Xeleb Protocol(XCX) ke GNF
Fr194.68105
1 Xeleb Protocol(XCX) ke GTQ
Q0.1715074
1 Xeleb Protocol(XCX) ke GYD
$4.6830924
1 Xeleb Protocol(XCX) ke ISK
kr2.82114

Sumber Daya Xeleb Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Xeleb Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Xeleb Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Xeleb Protocol

Berapa nilai Xeleb Protocol (XCX) hari ini?
Harga live XCX dalam USD adalah 0.02239 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XCX ke USD saat ini?
Harga XCX ke USD saat ini adalah $ 0.02239. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Xeleb Protocol?
Kapitalisasi pasar XCX adalah $ 2.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XCX?
Suplai beredar XCX adalah 108.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XCX?
XCX mencapai harga ATH sebesar 0.09145411179261065 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XCX?
XCX mencapai harga ATL 0.018251984968057314 USD.
Berapa volume perdagangan XCX?
Volume perdagangan 24 jam live XCX adalah $ 102.06K USD.
Akankah harga XCX naik lebih tinggi tahun ini?
XCX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XCX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Xeleb Protocol (XCX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

