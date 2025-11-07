BursaDEX+
Harga live Verge hari ini adalah 0.008015 USD. Lacak informasi harga aktual XVG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XVG dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Verge

Harga Verge(XVG)

Harga Live 1 XVG ke USD:

$0.008054
$0.008054$0.008054
+7.20%1D
USD
Grafik Harga Live Verge (XVG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:19:40 (UTC+8)

Informasi Harga Verge (XVG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007475
$ 0.007475$ 0.007475
Low 24 Jam
$ 0.0085
$ 0.0085$ 0.0085
High 24 Jam

$ 0.007475
$ 0.007475$ 0.007475

$ 0.0085
$ 0.0085$ 0.0085

$ 0.3005880117416382
$ 0.3005880117416382$ 0.3005880117416382

$ 0.00000216713010559
$ 0.00000216713010559$ 0.00000216713010559

+3.48%

+7.20%

+47.36%

+47.36%

Harga aktual Verge (XVG) adalah $ 0.008015. Selama 24 jam terakhir, XVG diperdagangkan antara low $ 0.007475 dan high $ 0.0085, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXVG adalah $ 0.3005880117416382, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000216713010559.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XVG telah berubah sebesar +3.48% selama 1 jam terakhir, +7.20% selama 24 jam, dan +47.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Verge (XVG)

No.257

$ 132.42M
$ 132.42M$ 132.42M

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

$ 132.42M
$ 132.42M$ 132.42M

16.52B
16.52B 16.52B

16,521,951,235.741348
16,521,951,235.741348 16,521,951,235.741348

XVG

Kapitalisasi Pasar Verge saat ini adalah $ 132.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 5.71M. Suplai beredar XVG adalah 16.52B, dan total suplainya sebesar 16521951235.741348. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 132.42M.

Riwayat Harga Verge (XVG) USD

Pantau perubahan harga Verge untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00054094+7.20%
30 Days$ +0.000886+12.42%
60 Hari$ +0.002305+40.36%
90 Hari$ +0.000624+8.44%
Perubahan Harga Verge Hari Ini

Hari ini, XVG tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00054094 (+7.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Verge 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000886 (+12.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Verge 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, XVG terlihat mengalami perubahan $ +0.002305 (+40.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Verge 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000624 (+8.44%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Verge (XVG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Verge sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Verge (XVG)

The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016.

Verge tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Verge Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa XVG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Verge di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Verge dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Verge (USD)

Berapa nilai Verge (XVG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Verge (XVG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Verge.

Cek prediksi harga Verge sekarang!

Tokenomi Verge (XVG)

Memahami tokenomi Verge (XVG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XVG sekarang!

Cara membeli Verge (XVG)

Ingin mengetahui cara membeli Verge? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Verge di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

XVG ke Mata Uang Lokal

1 Verge(XVG) ke VND
210.914725
1 Verge(XVG) ke AUD
A$0.0123431
1 Verge(XVG) ke GBP
0.0060914
1 Verge(XVG) ke EUR
0.0068929
1 Verge(XVG) ke USD
$0.008015
1 Verge(XVG) ke MYR
RM0.0335027
1 Verge(XVG) ke TRY
0.33815285
1 Verge(XVG) ke JPY
¥1.226295
1 Verge(XVG) ke ARS
ARS$11.63273055
1 Verge(XVG) ke RUB
0.65121875
1 Verge(XVG) ke INR
0.71069005
1 Verge(XVG) ke IDR
Rp133.5832799
1 Verge(XVG) ke PHP
0.4724041
1 Verge(XVG) ke EGP
￡E.0.37902935
1 Verge(XVG) ke BRL
R$0.0428001
1 Verge(XVG) ke CAD
C$0.01130115
1 Verge(XVG) ke BDT
0.97791015
1 Verge(XVG) ke NGN
11.5323026
1 Verge(XVG) ke COP
$30.70875115
1 Verge(XVG) ke ZAR
R.0.13922055
1 Verge(XVG) ke UAH
0.3371109
1 Verge(XVG) ke TZS
T.Sh.19.692855
1 Verge(XVG) ke VES
Bs1.819405
1 Verge(XVG) ke CLP
$7.558145
1 Verge(XVG) ke PKR
Rs2.2653596
1 Verge(XVG) ke KZT
4.21613045
1 Verge(XVG) ke THB
฿0.2595257
1 Verge(XVG) ke TWD
NT$0.2483047
1 Verge(XVG) ke AED
د.إ0.02941505
1 Verge(XVG) ke CHF
Fr0.006412
1 Verge(XVG) ke HKD
HK$0.06227655
1 Verge(XVG) ke AMD
֏3.064936
1 Verge(XVG) ke MAD
.د.م0.0745395
1 Verge(XVG) ke MXN
$0.14883855
1 Verge(XVG) ke SAR
ريال0.03005625
1 Verge(XVG) ke ETB
Br1.23342835
1 Verge(XVG) ke KES
KSh1.0350571
1 Verge(XVG) ke JOD
د.أ0.005682635
1 Verge(XVG) ke PLN
0.0294952
1 Verge(XVG) ke RON
лв0.035266
1 Verge(XVG) ke SEK
kr0.07670355
1 Verge(XVG) ke BGN
лв0.01354535
1 Verge(XVG) ke HUF
Ft2.6832617
1 Verge(XVG) ke CZK
0.16903635
1 Verge(XVG) ke KWD
د.ك0.00245259
1 Verge(XVG) ke ILS
0.02620905
1 Verge(XVG) ke BOB
Bs0.0553035
1 Verge(XVG) ke AZN
0.0136255
1 Verge(XVG) ke TJS
SM0.0738983
1 Verge(XVG) ke GEL
0.02172065
1 Verge(XVG) ke AOA
Kz7.34646885
1 Verge(XVG) ke BHD
.د.ب0.003021655
1 Verge(XVG) ke BMD
$0.008015
1 Verge(XVG) ke DKK
kr0.05185705
1 Verge(XVG) ke HNL
L0.2111151
1 Verge(XVG) ke MUR
0.3682091
1 Verge(XVG) ke NAD
$0.13922055
1 Verge(XVG) ke NOK
kr0.08167285
1 Verge(XVG) ke NZD
$0.01418655
1 Verge(XVG) ke PAB
B/.0.008015
1 Verge(XVG) ke PGK
K0.033663
1 Verge(XVG) ke QAR
ر.ق0.0291746
1 Verge(XVG) ke RSD
дин.0.8141637
1 Verge(XVG) ke UZS
soʻm96.56624285
1 Verge(XVG) ke ALL
L0.67205775
1 Verge(XVG) ke ANG
ƒ0.01434685
1 Verge(XVG) ke AWG
ƒ0.014427
1 Verge(XVG) ke BBD
$0.01603
1 Verge(XVG) ke BAM
KM0.01354535
1 Verge(XVG) ke BIF
Fr23.636235
1 Verge(XVG) ke BND
$0.0104195
1 Verge(XVG) ke BSD
$0.008015
1 Verge(XVG) ke JMD
$1.28520525
1 Verge(XVG) ke KHR
32.1887209
1 Verge(XVG) ke KMF
Fr3.3663
1 Verge(XVG) ke LAK
174.23912695
1 Verge(XVG) ke LKR
රු2.44353305
1 Verge(XVG) ke MDL
L0.136255
1 Verge(XVG) ke MGA
Ar36.1035675
1 Verge(XVG) ke MOP
P0.06412
1 Verge(XVG) ke MVR
0.123431
1 Verge(XVG) ke MWK
MK13.91492165
1 Verge(XVG) ke MZN
MT0.51255925
1 Verge(XVG) ke NPR
रु1.1357255
1 Verge(XVG) ke PYG
56.84238
1 Verge(XVG) ke RWF
Fr11.629765
1 Verge(XVG) ke SBD
$0.06596345
1 Verge(XVG) ke SCR
0.11221
1 Verge(XVG) ke SRD
$0.3085775
1 Verge(XVG) ke SVC
$0.0700511
1 Verge(XVG) ke SZL
L0.1391404
1 Verge(XVG) ke TMT
m0.0280525
1 Verge(XVG) ke TND
د.ت0.023716385
1 Verge(XVG) ke TTD
$0.05426155
1 Verge(XVG) ke UGX
Sh28.02044
1 Verge(XVG) ke XAF
Fr4.55252
1 Verge(XVG) ke XCD
$0.0216405
1 Verge(XVG) ke XOF
Fr4.55252
1 Verge(XVG) ke XPF
Fr0.825545
1 Verge(XVG) ke BWP
P0.10780175
1 Verge(XVG) ke BZD
$0.01611015
1 Verge(XVG) ke CVE
$0.7681576
1 Verge(XVG) ke DJF
Fr1.418655
1 Verge(XVG) ke DOP
$0.51544465
1 Verge(XVG) ke DZD
د.ج1.0456369
1 Verge(XVG) ke FJD
$0.0182742
1 Verge(XVG) ke GNF
Fr69.690425
1 Verge(XVG) ke GTQ
Q0.0613949
1 Verge(XVG) ke GYD
$1.6764174
1 Verge(XVG) ke ISK
kr1.00989

Sumber Daya Verge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Verge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Verge
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Verge

Berapa nilai Verge (XVG) hari ini?
Harga live XVG dalam USD adalah 0.008015 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XVG ke USD saat ini?
Harga XVG ke USD saat ini adalah $ 0.008015. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Verge?
Kapitalisasi pasar XVG adalah $ 132.42M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XVG?
Suplai beredar XVG adalah 16.52B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XVG?
XVG mencapai harga ATH sebesar 0.3005880117416382 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XVG?
XVG mencapai harga ATL 0.00000216713010559 USD.
Berapa volume perdagangan XVG?
Volume perdagangan 24 jam live XVG adalah $ 5.71M USD.
Akankah harga XVG naik lebih tinggi tahun ini?
XVG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XVG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:19:40 (UTC+8)

