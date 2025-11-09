Tokenomi YURU COIN (YURU)

Telusuri wawasan utama tentang YURU COIN (YURU), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Tokenomi & Analisis Harga YURU COIN (YURU)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk YURU COIN (YURU), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Informasi YURU COIN (YURU)

YURU COIN adalah token resmi Yuru-Chara Grand Prix Jepang yang sangat digemari — sebuah kompetisi maskot nasional yang telah menarik lebih dari 738 juta tampilan halaman dan 170 juta suara kumulatif sejak 2011. Token ini mendukung pemungutan suara penggemar, kampanye, dan interaksi NFT, serta menggunakan model deflasi di mana token dibakar melalui partisipasi.

Situs Web Resmi:
https://en.coin.yurugp.jp/
Whitepaper:
https://en.coin.yurugp.jp/%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%91%e3%83%bc/
Explorer Blok:
https://solscan.io/token/mm7g78aMJZv8QB4Q15qbsM3UQJZWof85vwC2NSxRh2Q

Tokenomi YURU COIN (YURU): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi YURU COIN (YURU) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token YURU yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token YURU yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi YURU, jelajahi harga live token YURU!

Riwayat Harga YURU COIN (YURU)

Menganalisis riwayat harga YURU membantu pengguna memahami pergerakan pasar di masa lalu, level support/resistance utama, dan pola volatilitas. Jika Anda melacak all-time high atau mengidentifikasi tren, data lampau merupakan bagian yang penting dari prediksi harga dan analisis teknis.

Prediksi Harga YURU

Ingin mengetahui arah YURU? Halaman prediksi harga YURU kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

