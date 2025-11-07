Apa yang dimaksud dengan YURU COIN (YURU)

YURU COIN adalah token resmi Yuru-Chara Grand Prix Jepang yang sangat digemari — sebuah kompetisi maskot nasional yang telah menarik lebih dari 738 juta tampilan halaman dan 170 juta suara kumulatif sejak 2011. Token ini mendukung pemungutan suara penggemar, kampanye, dan interaksi NFT, serta menggunakan model deflasi di mana token dibakar melalui partisipasi.

Sumber Daya YURU COIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai YURU COIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Berapa nilai YURU COIN (YURU) hari ini? Harga live YURU dalam USD adalah 0.7028 USD . Berapa harga YURU ke USD saat ini? $ 0.7028 . Berapa kapitalisasi pasar YURU COIN? Kapitalisasi pasar YURU adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Berapa suplai beredar YURU? Suplai beredar YURU adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) YURU? YURU mencapai harga ATH sebesar 0.5789586277522937 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) YURU? YURU mencapai harga ATL 0.346206572110043 USD . Berapa volume perdagangan YURU? Volume perdagangan 24 jam live YURU adalah $ 14.61K USD .

