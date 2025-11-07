BursaDEX+
Harga live YURU COIN hari ini adalah 0.7028 USD. Lacak informasi harga aktual YURU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YURU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live YURU COIN hari ini adalah 0.7028 USD. Lacak informasi harga aktual YURU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YURU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YURU

Info Harga YURU

Penjelasan YURU

Whitepaper YURU

Situs Web Resmi YURU

Tokenomi YURU

Prakiraan Harga YURU

Riwayat YURU

Panduan Membeli YURU

Konverter YURU ke Mata Uang Fiat

Spot YURU

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo YURU COIN

Harga YURU COIN(YURU)

Harga Live 1 YURU ke USD:

$0.7028
$0.7028$0.7028
-0.22%1D
USD
Grafik Harga Live YURU COIN (YURU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:29:09 (UTC+8)

Informasi Harga YURU COIN (YURU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.701
$ 0.701$ 0.701
Low 24 Jam
$ 0.7281
$ 0.7281$ 0.7281
High 24 Jam

$ 0.701
$ 0.701$ 0.701

$ 0.7281
$ 0.7281$ 0.7281

$ 0.5789586277522937
$ 0.5789586277522937$ 0.5789586277522937

$ 0.346206572110043
$ 0.346206572110043$ 0.346206572110043

-0.02%

-0.22%

-11.87%

-11.87%

Harga aktual YURU COIN (YURU) adalah $ 0.7028. Selama 24 jam terakhir, YURU diperdagangkan antara low $ 0.701 dan high $ 0.7281, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYURU adalah $ 0.5789586277522937, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.346206572110043.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YURU telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, -0.22% selama 24 jam, dan -11.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar YURU COIN (YURU)

No.3786

--
----

$ 14.61K
$ 14.61K$ 14.61K

$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M

--
----

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar YURU COIN saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.61K. Suplai beredar YURU adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.03M.

Riwayat Harga YURU COIN (YURU) USD

Pantau perubahan harga YURU COIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00155-0.22%
30 Days$ -0.2421-25.63%
60 Hari$ -0.3972-36.11%
90 Hari$ -0.3452-32.94%
Perubahan Harga YURU COIN Hari Ini

Hari ini, YURU tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00155 (-0.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga YURU COIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.2421 (-25.63%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga YURU COIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, YURU terlihat mengalami perubahan $ -0.3972 (-36.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga YURU COIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.3452 (-32.94%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari YURU COIN (YURU)?

Lihat halaman Riwayat Harga YURU COIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan YURU COIN (YURU)

YURU COIN adalah token resmi Yuru-Chara Grand Prix Jepang yang sangat digemari — sebuah kompetisi maskot nasional yang telah menarik lebih dari 738 juta tampilan halaman dan 170 juta suara kumulatif sejak 2011. Token ini mendukung pemungutan suara penggemar, kampanye, dan interaksi NFT, serta menggunakan model deflasi di mana token dibakar melalui partisipasi.

YURU COIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi YURU COIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa YURU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang YURU COIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli YURU COIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga YURU COIN (USD)

Berapa nilai YURU COIN (YURU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda YURU COIN (YURU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk YURU COIN.

Cek prediksi harga YURU COIN sekarang!

Tokenomi YURU COIN (YURU)

Memahami tokenomi YURU COIN (YURU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YURU sekarang!

Cara membeli YURU COIN (YURU)

Ingin mengetahui cara membeli YURU COIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli YURU COIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

YURU ke Mata Uang Lokal

1 YURU COIN(YURU) ke VND
18,494.182
1 YURU COIN(YURU) ke AUD
A$1.082312
1 YURU COIN(YURU) ke GBP
0.534128
1 YURU COIN(YURU) ke EUR
0.604408
1 YURU COIN(YURU) ke USD
$0.7028
1 YURU COIN(YURU) ke MYR
RM2.930676
1 YURU COIN(YURU) ke TRY
29.651132
1 YURU COIN(YURU) ke JPY
¥107.5284
1 YURU COIN(YURU) ke ARS
ARS$1,020.022836
1 YURU COIN(YURU) ke RUB
57.095472
1 YURU COIN(YURU) ke INR
62.296192
1 YURU COIN(YURU) ke IDR
Rp11,713.328648
1 YURU COIN(YURU) ke PHP
41.549536
1 YURU COIN(YURU) ke EGP
￡E.33.235412
1 YURU COIN(YURU) ke BRL
R$3.75998
1 YURU COIN(YURU) ke CAD
C$0.990948
1 YURU COIN(YURU) ke BDT
85.629152
1 YURU COIN(YURU) ke NGN
1,009.768984
1 YURU COIN(YURU) ke COP
$2,692.714948
1 YURU COIN(YURU) ke ZAR
R.12.207636
1 YURU COIN(YURU) ke UAH
29.524628
1 YURU COIN(YURU) ke TZS
T.Sh.1,726.7796
1 YURU COIN(YURU) ke VES
Bs159.5356
1 YURU COIN(YURU) ke CLP
$662.7404
1 YURU COIN(YURU) ke PKR
Rs198.414496
1 YURU COIN(YURU) ke KZT
369.307344
1 YURU COIN(YURU) ke THB
฿22.749636
1 YURU COIN(YURU) ke TWD
NT$21.758688
1 YURU COIN(YURU) ke AED
د.إ2.579276
1 YURU COIN(YURU) ke CHF
Fr0.56224
1 YURU COIN(YURU) ke HKD
HK$5.460756
1 YURU COIN(YURU) ke AMD
֏268.75072
1 YURU COIN(YURU) ke MAD
.د.م6.53604
1 YURU COIN(YURU) ke MXN
$13.050996
1 YURU COIN(YURU) ke SAR
ريال2.6355
1 YURU COIN(YURU) ke ETB
Br108.153892
1 YURU COIN(YURU) ke KES
KSh90.647144
1 YURU COIN(YURU) ke JOD
د.أ0.4982852
1 YURU COIN(YURU) ke PLN
2.586304
1 YURU COIN(YURU) ke RON
лв3.09232
1 YURU COIN(YURU) ke SEK
kr6.725796
1 YURU COIN(YURU) ke BGN
лв1.187732
1 YURU COIN(YURU) ke HUF
Ft235.206076
1 YURU COIN(YURU) ke CZK
14.822052
1 YURU COIN(YURU) ke KWD
د.ك0.2150568
1 YURU COIN(YURU) ke ILS
2.298156
1 YURU COIN(YURU) ke BOB
Bs4.84932
1 YURU COIN(YURU) ke AZN
1.19476
1 YURU COIN(YURU) ke TJS
SM6.479816
1 YURU COIN(YURU) ke GEL
1.904588
1 YURU COIN(YURU) ke AOA
Kz644.179452
1 YURU COIN(YURU) ke BHD
.د.ب0.2642528
1 YURU COIN(YURU) ke BMD
$0.7028
1 YURU COIN(YURU) ke DKK
kr4.540088
1 YURU COIN(YURU) ke HNL
L18.511752
1 YURU COIN(YURU) ke MUR
32.286632
1 YURU COIN(YURU) ke NAD
$12.19358
1 YURU COIN(YURU) ke NOK
kr7.16856
1 YURU COIN(YURU) ke NZD
$1.243956
1 YURU COIN(YURU) ke PAB
B/.0.7028
1 YURU COIN(YURU) ke PGK
K2.95176
1 YURU COIN(YURU) ke QAR
ر.ق2.558192
1 YURU COIN(YURU) ke RSD
дин.71.376368
1 YURU COIN(YURU) ke UZS
soʻm8,366.665328
1 YURU COIN(YURU) ke ALL
L58.8595
1 YURU COIN(YURU) ke ANG
ƒ1.258012
1 YURU COIN(YURU) ke AWG
ƒ1.26504
1 YURU COIN(YURU) ke BBD
$1.4056
1 YURU COIN(YURU) ke BAM
KM1.187732
1 YURU COIN(YURU) ke BIF
Fr2,066.9348
1 YURU COIN(YURU) ke BND
$0.91364
1 YURU COIN(YURU) ke BSD
$0.7028
1 YURU COIN(YURU) ke JMD
$112.55342
1 YURU COIN(YURU) ke KHR
2,811.2
1 YURU COIN(YURU) ke KMF
Fr295.176
1 YURU COIN(YURU) ke LAK
15,278.260564
1 YURU COIN(YURU) ke LKR
රු214.0026
1 YURU COIN(YURU) ke MDL
L12.010852
1 YURU COIN(YURU) ke MGA
Ar3,165.7626
1 YURU COIN(YURU) ke MOP
P5.615372
1 YURU COIN(YURU) ke MVR
10.82312
1 YURU COIN(YURU) ke MWK
MK1,215.91428
1 YURU COIN(YURU) ke MZN
MT44.94406
1 YURU COIN(YURU) ke NPR
रु99.58676
1 YURU COIN(YURU) ke PYG
4,984.2576
1 YURU COIN(YURU) ke RWF
Fr1,019.7628
1 YURU COIN(YURU) ke SBD
$5.784044
1 YURU COIN(YURU) ke SCR
9.8392
1 YURU COIN(YURU) ke SRD
$27.0578
1 YURU COIN(YURU) ke SVC
$6.135444
1 YURU COIN(YURU) ke SZL
L12.179524
1 YURU COIN(YURU) ke TMT
m2.4598
1 YURU COIN(YURU) ke TND
د.ت2.0795852
1 YURU COIN(YURU) ke TTD
$4.750928
1 YURU COIN(YURU) ke UGX
Sh2,456.9888
1 YURU COIN(YURU) ke XAF
Fr399.1904
1 YURU COIN(YURU) ke XCD
$1.89756
1 YURU COIN(YURU) ke XOF
Fr399.1904
1 YURU COIN(YURU) ke XPF
Fr72.3884
1 YURU COIN(YURU) ke BWP
P9.438604
1 YURU COIN(YURU) ke BZD
$1.4056
1 YURU COIN(YURU) ke CVE
$67.356352
1 YURU COIN(YURU) ke DJF
Fr124.3956
1 YURU COIN(YURU) ke DOP
$45.197068
1 YURU COIN(YURU) ke DZD
د.ج91.701344
1 YURU COIN(YURU) ke FJD
$1.602384
1 YURU COIN(YURU) ke GNF
Fr6,110.846
1 YURU COIN(YURU) ke GTQ
Q5.383448
1 YURU COIN(YURU) ke GYD
$146.997648
1 YURU COIN(YURU) ke ISK
kr88.5528

Sumber Daya YURU COIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai YURU COIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi YURU COIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang YURU COIN

Berapa nilai YURU COIN (YURU) hari ini?
Harga live YURU dalam USD adalah 0.7028 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YURU ke USD saat ini?
Harga YURU ke USD saat ini adalah $ 0.7028. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar YURU COIN?
Kapitalisasi pasar YURU adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YURU?
Suplai beredar YURU adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YURU?
YURU mencapai harga ATH sebesar 0.5789586277522937 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YURU?
YURU mencapai harga ATL 0.346206572110043 USD.
Berapa volume perdagangan YURU?
Volume perdagangan 24 jam live YURU adalah $ 14.61K USD.
Akankah harga YURU naik lebih tinggi tahun ini?
YURU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YURU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:29:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting YURU COIN (YURU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator YURU ke USD

Jumlah

YURU
YURU
USD
USD

1 YURU = 0.7028 USD

Perdagangkan YURU

YURU/USDT
$0.7028
$0.7028$0.7028
-0.22%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

