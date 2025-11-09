Tokenomi Agentic Open Economy (AOE)
Tokenomi & Analisis Harga Agentic Open Economy (AOE)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Agentic Open Economy (AOE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Agentic Open Economy (AOE)
An open, permissionless, and agentic economy - where intelligence, autonomy, and coordination converge. We build in the wild — across AI, crypto, and the evolving frontier of digital systems. Projects like the x402 Protocol are just the beginning: blueprints for how agents can create, trade, and collaborate without permission. "Forward looking statement" - We build products and infrastructures that generate value for AOE in open ecosystems. Potential examples are:
- Agentic marketplaces where entities trade knowledge, labor, and compute.
- Payment protocols for real-time, streaming, or micro-agent economies.
- Digital frameworks that expand what’s possible when machines and humans co-create.
Tokenomi Agentic Open Economy (AOE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Agentic Open Economy (AOE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token AOE yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token AOE yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi AOE, jelajahi harga live token AOE!
Prediksi Harga AOE
Ingin mengetahui arah AOE? Halaman prediksi harga AOE kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
