Telusuri wawasan utama tentang Agok (AGOK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:11:31 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Agok (AGOK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Agok (AGOK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 448.76K
Total Suplai:
$ 999.53M
Suplai yang Beredar:
$ 999.53M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 448.76K
All-Time High:
$ 0.00240868
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00045028
Informasi Agok (AGOK)

Introducing Agok.ai - Type. Send. Watch the work finish itself.

Agok.ai is a deep-research, no-code platform that lets you describe tasks in any language and ships the outcome using the right tools-from Gmail to the crypto markets.

Back in February, I came across Eliza and loved the idea of AI agents, but I saw a gap: no-code users either can’t use them or don’t want to climb the learning curve. As we enter the age of AGI, bridging that gap for everyday consumers is essential.

Since then, I’ve been building Agok-a completely no-code AI-agent framework whose agents come equipped with tools for day-to-day use (Gmail, Calendar, Notion), plus web search, RAG, image generation, and even prediction-market tooling-blockchain integrations, whale alerts, and YouTube analytics.

It started as a B2C app. Now we’re expanding into web3, gaining mass exposure and real user input as we scale and add new tool integrations.

Sign up and go wild.

Situs Web Resmi:
https://agok.ai/

Tokenomi Agok (AGOK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Agok (AGOK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AGOK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AGOK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AGOK, jelajahi harga live token AGOK!

Penafian

