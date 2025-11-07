BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Agok hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual AGOK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AGOK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Agok hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual AGOK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga AGOK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang AGOK

Info Harga AGOK

Penjelasan AGOK

Situs Web Resmi AGOK

Tokenomi AGOK

Prakiraan Harga AGOK

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Agok

Harga Agok (AGOK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 AGOK ke USD:

$0.00027857
$0.00027857$0.00027857
-7.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Agok (AGOK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:32:29 (UTC+8)

Informasi Harga Agok (AGOK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00240868
$ 0.00240868$ 0.00240868

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-7.86%

-65.43%

-65.43%

Harga aktual Agok (AGOK) adalah --. Selama 24 jam terakhir, AGOK diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highAGOK adalah $ 0.00240868, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, AGOK telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, -7.86% selama 24 jam, dan -65.43% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Agok (AGOK)

$ 278.44K
$ 278.44K$ 278.44K

--
----

$ 278.44K
$ 278.44K$ 278.44K

999.53M
999.53M 999.53M

999,529,654.3767064
999,529,654.3767064 999,529,654.3767064

Kapitalisasi Pasar Agok saat ini adalah $ 278.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar AGOK adalah 999.53M, dan total suplainya sebesar 999529654.3767064. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 278.44K.

Riwayat Harga Agok (AGOK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Agok ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Agok ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Agok ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Agok ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.86%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Agok (AGOK)

Introducing Agok.ai - Type. Send. Watch the work finish itself.

Agok.ai is a deep-research, no-code platform that lets you describe tasks in any language and ships the outcome using the right tools-from Gmail to the crypto markets.

Back in February, I came across Eliza and loved the idea of AI agents, but I saw a gap: no-code users either can’t use them or don’t want to climb the learning curve. As we enter the age of AGI, bridging that gap for everyday consumers is essential.

Since then, I’ve been building Agok-a completely no-code AI-agent framework whose agents come equipped with tools for day-to-day use (Gmail, Calendar, Notion), plus web search, RAG, image generation, and even prediction-market tooling-blockchain integrations, whale alerts, and YouTube analytics.

It started as a B2C app. Now we’re expanding into web3, gaining mass exposure and real user input as we scale and add new tool integrations.

Sign up and go wild.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Agok (AGOK)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Agok (USD)

Berapa nilai Agok (AGOK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Agok (AGOK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Agok.

Cek prediksi harga Agok sekarang!

AGOK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Agok (AGOK)

Memahami tokenomi Agok (AGOK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token AGOK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Agok (AGOK)

Berapa nilai Agok (AGOK) hari ini?
Harga live AGOK dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga AGOK ke USD saat ini?
Harga AGOK ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Agok?
Kapitalisasi pasar AGOK adalah $ 278.44K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar AGOK?
Suplai beredar AGOK adalah 999.53M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) AGOK?
AGOK mencapai harga ATH sebesar 0.00240868 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) AGOK?
AGOK mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan AGOK?
Volume perdagangan 24 jam live AGOK adalah -- USD.
Akankah harga AGOK naik lebih tinggi tahun ini?
AGOK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga AGOK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:32:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Agok (AGOK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,841.45
$99,841.45$99,841.45

-2.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,205.80
$3,205.80$3,205.80

-2.85%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0516
$1.0516$1.0516

+22.56%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.71
$151.71$151.71

-2.70%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,841.45
$99,841.45$99,841.45

-2.12%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,205.80
$3,205.80$3,205.80

-2.85%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.71
$151.71$151.71

-2.70%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1591
$2.1591$2.1591

-3.37%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$932.31
$932.31$932.31

-0.14%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00018508
$0.00018508$0.00018508

+3,601.60%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$22.7996
$22.7996$22.7996

+273.15%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007782
$0.007782$0.007782

+264.66%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003856
$0.00003856$0.00003856

+258.03%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009081
$0.009081$0.009081

+127.02%