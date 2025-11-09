Tokenomi ArcheriumAi (ARCA)

Telusuri wawasan utama tentang ArcheriumAi (ARCA), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:22:45 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga ArcheriumAi (ARCA)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk ArcheriumAi (ARCA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 10.69K
Total Suplai:
$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
$ 100.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 10.69K
All-Time High:
$ 0.01600777
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00010692
Informasi ArcheriumAi (ARCA)

ArcheriumAI is a platform designed to revolutionize DeFi trading by integrating advanced AI tools. It combines token safety analysis, wallet tracking, real-time signal systems, and an automated sniper bot, all powered by AI. The Token Analyzer goes beyond basic checks, decompiling smart contracts to detect risks like honeypots, delayed liquidity pulls, and fake renounces. The Wallet Tracker helps users monitor their portfolio, track success rates, and follow high-performing wallets. Signals are AI-driven, customizable, and designed to alert users to key trading opportunities, including abnormal volume and crash detections. The sniper bot automates trades with user-defined risk management settings, enabling fast and efficient execution. Built on its own Ethereum node, ArcheriumAI ensures real-time data access without relying on third parties, making trading safer, faster, and more reliable.

Situs Web Resmi:
https://archeriumai.com/
Whitepaper:
https://archeriumai.com/whitepaper.pdf

Tokenomi ArcheriumAi (ARCA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi ArcheriumAi (ARCA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ARCA yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ARCA yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ARCA, jelajahi harga live token ARCA!

Prediksi Harga ARCA

Ingin mengetahui arah ARCA? Halaman prediksi harga ARCA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

mc_how_why_title
Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

