Tokenomi Artificer (ARTI)

Telusuri wawasan utama tentang Artificer (ARTI), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:45:46 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Artificer (ARTI)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Artificer (ARTI), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 108.59K
Total Suplai:
$ 999.98M
Suplai yang Beredar:
$ 999.98M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 108.59K
All-Time High:
$ 0.00035092
All-Time Low:
$ 0.0000672
Harga Saat Ini:
$ 0.00010859
Informasi Artificer (ARTI)

Artificer is a DAO of developers, designers, creators, inventors. At Artificer DAO, makers gather in one online community to build crypto projects and help each other to achieve their goals through hackathons, grants and rewards. Artificer aims to incentivize makers in the crypto space, and bring web2 developers to web3 ecosystem. Artificer DAO has governance and treasury to support early stage projects.

Situs Web Resmi:
https://artificerdao.com

Tokenomi Artificer (ARTI): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Artificer (ARTI) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token ARTI yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token ARTI yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi ARTI, jelajahi harga live token ARTI!

Prediksi Harga ARTI

Ingin mengetahui arah ARTI? Halaman prediksi harga ARTI kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

