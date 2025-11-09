Tokenomi AXOL (AXOL)

Telusuri wawasan utama tentang AXOL (AXOL), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:14:49 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga AXOL (AXOL)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AXOL (AXOL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 697.85K
Total Suplai:
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 697.85K
All-Time High:
$ 0.079047
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0.00069518
Informasi AXOL (AXOL)

Introducing Axol the axolotl, the meme that will literally make you smile ear to ear. Axol is the Degen’s dream: part cute, part weird, and 100% potential to moon. Axolotls regenerate, and so can your bags with this token! No promises, just vibes. Hop in, hodl tight, and let the Axol do the SUI swimming for you!

Smiling Ear to Ear a$AXOL on Sui. Axol the axolotl, the meme that will literally make you smile ear to ear. axolotol is it salamander that lives in freshwater around mexico and hunts for prey at night? Is it a loveable and esay to keep pet? No, it's the new memecoin taking over sui.

Situs Web Resmi:
https://www.axolcoin.xyz/

Tokenomi AXOL (AXOL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi AXOL (AXOL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token AXOL yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token AXOL yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi AXOL, jelajahi harga live token AXOL!

Prediksi Harga AXOL

Ingin mengetahui arah AXOL? Halaman prediksi harga AXOL kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

