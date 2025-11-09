Tokenomi AXOL (AXOL)
Tokenomi & Analisis Harga AXOL (AXOL)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk AXOL (AXOL), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi AXOL (AXOL)
Introducing Axol the axolotl, the meme that will literally make you smile ear to ear. Axol is the Degen’s dream: part cute, part weird, and 100% potential to moon. Axolotls regenerate, and so can your bags with this token! No promises, just vibes. Hop in, hodl tight, and let the Axol do the SUI swimming for you!
Smiling Ear to Ear a$AXOL on Sui. Axol the axolotl, the meme that will literally make you smile ear to ear. axolotol is it salamander that lives in freshwater around mexico and hunts for prey at night? Is it a loveable and esay to keep pet? No, it's the new memecoin taking over sui.
Tokenomi AXOL (AXOL): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi AXOL (AXOL) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token AXOL yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token AXOL yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi AXOL, jelajahi harga live token AXOL!
Prediksi Harga AXOL
Ingin mengetahui arah AXOL? Halaman prediksi harga AXOL kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader