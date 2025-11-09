Tokenomi BaoBao (BAOBAO)

Telusuri wawasan utama tentang BaoBao (BAOBAO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:04:01 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga BaoBao (BAOBAO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BaoBao (BAOBAO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 99.08K
Total Suplai:
$ 998.65M
Suplai yang Beredar:
$ 998.65M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 99.08K
All-Time High:
$ 0.00356894
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi BaoBao (BAOBAO)

Here is the story of how $BaoBao

The little brother and best friend of $BONK was born on @bonk_fun

The original dev of $BaoBao abandoned the project and rugged it very early on

The coin had no recognition until @bonk_inu posted on Instagram about

“BaoBao” the little brother and best friend of BONK

The @bonk_fun trenches then reacted to this post and PvPd on a couple baobao coins

I’m the one that the market chose in the end!

Some of BaoBao good frens decided to pay dex for the community and @and_feroiz my beautiful friend and artist stepped in to showcase me in the most beautiful ways!

Then the story of $BaoBao was born!

No bundles, no insiders, no cabals or groupchats that scooped supply early

Just pure community and a legendary artist who stepped up for BaoBao!

Situs Web Resmi:
https://baobaocoin.org/

Tokenomi BaoBao (BAOBAO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi BaoBao (BAOBAO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BAOBAO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BAOBAO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BAOBAO, jelajahi harga live token BAOBAO!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi