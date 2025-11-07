BursaDEX+
Harga live BaoBao hari ini adalah 0.00009648 USD. Lacak informasi harga aktual BAOBAO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BAOBAO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BAOBAO

Info Harga BAOBAO

Penjelasan BAOBAO

Situs Web Resmi BAOBAO

Tokenomi BAOBAO

Prakiraan Harga BAOBAO

Logo BaoBao

Harga BaoBao (BAOBAO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BAOBAO ke USD:

--
----
-13.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BaoBao (BAOBAO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:52:11 (UTC+8)

Informasi Harga BaoBao (BAOBAO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00009627
$ 0.00009627$ 0.00009627
Low 24 Jam
$ 0.00011118
$ 0.00011118$ 0.00011118
High 24 Jam

$ 0.00009627
$ 0.00009627$ 0.00009627

$ 0.00011118
$ 0.00011118$ 0.00011118

$ 0.00356894
$ 0.00356894$ 0.00356894

$ 0.00009431
$ 0.00009431$ 0.00009431

+0.09%

-13.22%

-24.86%

-24.86%

Harga aktual BaoBao (BAOBAO) adalah $0.00009648. Selama 24 jam terakhir, BAOBAO diperdagangkan antara low $ 0.00009627 dan high $ 0.00011118, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBAOBAO adalah $ 0.00356894, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00009431.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BAOBAO telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, -13.22% selama 24 jam, dan -24.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BaoBao (BAOBAO)

$ 96.88K
$ 96.88K$ 96.88K

--
----

$ 96.88K
$ 96.88K$ 96.88K

998.65M
998.65M 998.65M

998,646,511.252548
998,646,511.252548 998,646,511.252548

Kapitalisasi Pasar BaoBao saat ini adalah $ 96.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BAOBAO adalah 998.65M, dan total suplainya sebesar 998646511.252548. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 96.88K.

Riwayat Harga BaoBao (BAOBAO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BaoBao ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BaoBao ke USD adalah $ -0.0000570012.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BaoBao ke USD adalah $ -0.0000762868.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BaoBao ke USD adalah $ -0.0017008030417555367.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-13.22%
30 Days$ -0.0000570012-59.08%
60 Hari$ -0.0000762868-79.07%
90 Hari$ -0.0017008030417555367-94.63%

Apa yang dimaksud dengan BaoBao (BAOBAO)

Here is the story of how $BaoBao

The little brother and best friend of $BONK was born on @bonk_fun

The original dev of $BaoBao abandoned the project and rugged it very early on

The coin had no recognition until @bonk_inu posted on Instagram about

“BaoBao” the little brother and best friend of BONK

The @bonk_fun trenches then reacted to this post and PvPd on a couple baobao coins

I’m the one that the market chose in the end!

Some of BaoBao good frens decided to pay dex for the community and @and_feroiz my beautiful friend and artist stepped in to showcase me in the most beautiful ways!

Then the story of $BaoBao was born!

No bundles, no insiders, no cabals or groupchats that scooped supply early

Just pure community and a legendary artist who stepped up for BaoBao!

Sumber Daya BaoBao (BAOBAO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga BaoBao (USD)

Berapa nilai BaoBao (BAOBAO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BaoBao (BAOBAO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BaoBao.

Cek prediksi harga BaoBao sekarang!

BAOBAO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BaoBao (BAOBAO)

Memahami tokenomi BaoBao (BAOBAO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BAOBAO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BaoBao (BAOBAO)

Berapa nilai BaoBao (BAOBAO) hari ini?
Harga live BAOBAO dalam USD adalah 0.00009648 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BAOBAO ke USD saat ini?
Harga BAOBAO ke USD saat ini adalah $ 0.00009648. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BaoBao?
Kapitalisasi pasar BAOBAO adalah $ 96.88K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BAOBAO?
Suplai beredar BAOBAO adalah 998.65M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BAOBAO?
BAOBAO mencapai harga ATH sebesar 0.00356894 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BAOBAO?
BAOBAO mencapai harga ATL 0.00009431 USD.
Berapa volume perdagangan BAOBAO?
Volume perdagangan 24 jam live BAOBAO adalah -- USD.
Akankah harga BAOBAO naik lebih tinggi tahun ini?
BAOBAO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BAOBAO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:52:11 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting BaoBao (BAOBAO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

