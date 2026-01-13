Harga Irys Hari Ini

Harga live Irys (IRYS) hari ini adalah $ 0.04855, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IRYS ke USD saat ini adalah $ 0.04855 per IRYS.

Irys saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97.10M, dengan suplai yang beredar 2.00B IRYS. Selama 24 jam terakhir, IRYS diperdagangkan antara $ 0.04679 (low) dan $ 0.05215 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, IRYS bergerak -0.27% dalam satu jam terakhir dan +5.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 177.92K.

Informasi Pasar Irys (IRYS)

Kapitalisasi Pasar $ 97.10M$ 97.10M $ 97.10M Volume (24 Jam) $ 177.92K$ 177.92K $ 177.92K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 485.50M$ 485.50M $ 485.50M Suplai Peredaran 2.00B 2.00B 2.00B Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Irys saat ini adalah $ 97.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 177.92K. Suplai beredar IRYS adalah 2.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 485.50M.