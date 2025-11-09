Tokenomi Binance Goat (币安山羊)

Telusuri wawasan utama tentang Binance Goat (币安山羊), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:26:20 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga Binance Goat (币安山羊)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Binance Goat (币安山羊), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Informasi Binance Goat (币安山羊)

Binance Goat is a meme token on the BNB Smart Chain, inspired by a post from Binance co-founder Yi He on October 14, 2025, highlighting the platform’s resilience. Known as 币安山羊, it features a 1,000,000,000 token supply, zero taxes, and locked liquidity, enabling trading on PancakeSwap. The token symbolizes the determination of Binance and its users, using the "GOAT" metaphor to reflect overcoming market challenges. It fosters community engagement through social platforms, where users share memes and discussions tied to Binance’s legacy of user support. As a speculative digital asset, Binance Goat emphasizes cultural participation within the BNB ecosystem, leveraging low transaction fees for accessibility without complex DeFi utilities, appealing to those drawn to community-driven cryptocurrency narratives.

Situs Web Resmi:
https://www.bnbgoat.xyz/

Tokenomi Binance Goat (币安山羊): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Binance Goat (币安山羊) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token 币安山羊 yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token 币安山羊 yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi 币安山羊, jelajahi harga live token 币安山羊!

Prediksi Harga 币安山羊

Ingin mengetahui arah 币安山羊? Halaman prediksi harga 币安山羊 kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

