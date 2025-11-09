Tokenomi BONG (BONG)
Tokenomi & Analisis Harga BONG (BONG)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BONG (BONG), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi BONG (BONG)
BONG is a decentralized token deployed on the Binance Smart Chain. It gained recognition as the first token sale conducted through the x402 payment protocol, introducing an innovative on-chain payment experience on BSC. The project’s goal was to demonstrate the potential of HTTP 402–based payments within token sales, emphasizing transparency and fairness. BONG has a total supply of 1,000,000,000 tokens, with 500,000,000 BONG sold publicly for 200,000 USD1. The remaining 500,000,000 tokens were added to liquidity and permanently locked, ensuring stability and trust for the community.
Tokenomi BONG (BONG): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi BONG (BONG) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BONG yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BONG yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BONG, jelajahi harga live token BONG!
Prediksi Harga BONG
Ingin mengetahui arah BONG? Halaman prediksi harga BONG kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
