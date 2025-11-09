Tokenomi Book of Binance (BOOK)

Tokenomi Book of Binance (BOOK)

Telusuri wawasan utama tentang Book of Binance (BOOK), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 14:18:26 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Book of Binance (BOOK)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Book of Binance (BOOK), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 608.53K
$ 608.53K
Total Suplai:
$ 185.19M
$ 185.19M
Suplai yang Beredar:
$ 185.19M
$ 185.19M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 608.53K
$ 608.53K
All-Time High:
$ 0.065647
$ 0.065647
All-Time Low:
$ 0.00164839
$ 0.00164839
Harga Saat Ini:
$ 0.00328358
$ 0.00328358

Informasi Book of Binance (BOOK)

BOOK is a narrative-driven meme coin built on the BNB Chain. It aims to bring together BNB Chain users by celebrating the chain’s culture, ecosystem, and history through community engagement and decentralized finance initiatives.

In addition to its cultural significance, BOOK serves a key functional role in the BOOKUSD protocol—a borrowing platform where users can deposit BOOK as collateral to mint the BUD stablecoin.

Situs Web Resmi:
https://www.bookmemebsc.com

Tokenomi Book of Binance (BOOK): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Book of Binance (BOOK) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BOOK yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BOOK yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BOOK, jelajahi harga live token BOOK!

Prediksi Harga BOOK

Ingin mengetahui arah BOOK? Halaman prediksi harga BOOK kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

