Apa yang dimaksud dengan Book of Binance (BOOK)

BOOK is a narrative-driven meme coin built on the BNB Chain. It aims to bring together BNB Chain users by celebrating the chain's culture, ecosystem, and history through community engagement and decentralized finance initiatives. In addition to its cultural significance, BOOK serves a key functional role in the BOOKUSD protocol—a borrowing platform where users can deposit BOOK as collateral to mint the BUD stablecoin.

Berapa nilai Book of Binance (BOOK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Book of Binance (BOOK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Book of Binance.

Memahami tokenomi Book of Binance (BOOK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BOOK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Book of Binance (BOOK) Berapa nilai Book of Binance (BOOK) hari ini? Harga live BOOK dalam USD adalah 0.00313203 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BOOK ke USD saat ini? $ 0.00313203 . Cobalah Harga BOOK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Book of Binance? Kapitalisasi pasar BOOK adalah $ 580.30K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BOOK? Suplai beredar BOOK adalah 185.19M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BOOK? BOOK mencapai harga ATH sebesar 0.065647 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BOOK? BOOK mencapai harga ATL 0.00164839 USD . Berapa volume perdagangan BOOK? Volume perdagangan 24 jam live BOOK adalah -- USD . Akankah harga BOOK naik lebih tinggi tahun ini? BOOK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BOOK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

