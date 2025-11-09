Tokenomi BORNE (BORNE)

Telusuri wawasan utama tentang BORNE (BORNE), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
2025-11-09
Tokenomi & Analisis Harga BORNE (BORNE)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BORNE (BORNE), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 249.74K
Total Suplai:
$ 172.35M
Suplai yang Beredar:
$ 26.11M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.65M
All-Time High:
$ 0.04767635
All-Time Low:
$ 0.00622573
Harga Saat Ini:
$ 0.00956452
Informasi BORNE (BORNE)

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

Situs Web Resmi:
https://www.spellborne.gg
Whitepaper:
https://whitepaper.spellborne.gg/

Tokenomi BORNE (BORNE): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi BORNE (BORNE) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token BORNE yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token BORNE yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi BORNE, jelajahi harga live token BORNE!

