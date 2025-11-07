BursaDEX+
Harga live BORNE hari ini adalah 0.00917099 USD. Lacak informasi harga aktual BORNE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BORNE dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BORNE (BORNE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 BORNE ke USD:

+1.50%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live BORNE (BORNE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:40:21 (UTC+8)

Informasi Harga BORNE (BORNE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

Harga aktual BORNE (BORNE) adalah $0.00917099. Selama 24 jam terakhir, BORNE diperdagangkan antara low $ 0.00886576 dan high $ 0.00936366, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBORNE adalah $ 0.04767635, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00622573.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BORNE telah berubah sebesar -1.38% selama 1 jam terakhir, +1.46% selama 24 jam, dan -25.75% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BORNE (BORNE)

Kapitalisasi Pasar BORNE saat ini adalah $ 239.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BORNE adalah 26.11M, dan total suplainya sebesar 172355778.15364. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.58M.

Riwayat Harga BORNE (BORNE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BORNE ke USD adalah $ +0.00013172.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BORNE ke USD adalah $ -0.0025809311.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BORNE ke USD adalah $ -0.0068606131.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BORNE ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00013172+1.46%
30 Days$ -0.0025809311-28.14%
60 Hari$ -0.0068606131-74.80%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan BORNE (BORNE)

Spellborne is a retro inspired monster collector RPG, a beautiful mixture of nostalgic gameplay elements and modern technology. Monsters can be battled, and collected through gameplay, then fed items and crops that come from farming and crafting.

Spellborne takes the best of Pokemon, Tamagotchi and Stardew Valley, creating an ecosystem where markets for monsters, in-game resources and cosmetics are open and controlled by players, making it distinct from existing titles. Humans have a nature of collecting things and building a relationship with them, Spellborne deeply explores this philosophy with its trust systems and decision based quest design.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BORNE (BORNE)

Prediksi Harga BORNE (USD)

Berapa nilai BORNE (BORNE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BORNE (BORNE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BORNE.

Cek prediksi harga BORNE sekarang!

BORNE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BORNE (BORNE)

Memahami tokenomi BORNE (BORNE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BORNE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BORNE (BORNE)

Berapa nilai BORNE (BORNE) hari ini?
Harga live BORNE dalam USD adalah 0.00917099 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BORNE ke USD saat ini?
Harga BORNE ke USD saat ini adalah $ 0.00917099. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BORNE?
Kapitalisasi pasar BORNE adalah $ 239.60K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BORNE?
Suplai beredar BORNE adalah 26.11M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BORNE?
BORNE mencapai harga ATH sebesar 0.04767635 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BORNE?
BORNE mencapai harga ATL 0.00622573 USD.
Berapa volume perdagangan BORNE?
Volume perdagangan 24 jam live BORNE adalah -- USD.
Akankah harga BORNE naik lebih tinggi tahun ini?
BORNE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BORNE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:40:21 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

