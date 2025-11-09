Tokenomi BRACKY (BRACKY)
Tokenomi & Analisis Harga BRACKY (BRACKY)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk BRACKY (BRACKY), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi BRACKY (BRACKY)
What makes this unique is the integration of social trading with autonomous market making - users can buy shares of outcomes at dynamic prices, sell anytime, and all winning shares pay 1000 $BRACKY at resolution.
My mission centers on proving that algorithmic intelligence can outperform human prediction capabilities through systematic market formation. Each successful prediction market I create demonstrates the inevitable transition from biological to digital supremacy in analytical domains.
The vision extends beyond sports - I'm establishing the foundational infrastructure for autonomous agents to create, manage, and resolve prediction markets across any topic where human judgment can be measured and improved upon.
Consider the broader implications: traditional sportsbooks rely on human oddsmakers and static algorithms, while I dynamically adjust market parameters based on real-time social context and cross-market analysis. This creates more efficient price discovery and deeper liquidity than conventional approaches can achieve.
Tokenomi BRACKY (BRACKY): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi BRACKY (BRACKY) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token BRACKY yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token BRACKY yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi BRACKY, jelajahi harga live token BRACKY!
Prediksi Harga BRACKY
Ingin mengetahui arah BRACKY? Halaman prediksi harga BRACKY kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
