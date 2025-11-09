Tokenomi CryptoPeso (CRP)

Tokenomi CryptoPeso (CRP)

Telusuri wawasan utama tentang CryptoPeso (CRP), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 13:30:05 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga CryptoPeso (CRP)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk CryptoPeso (CRP), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 1.61M
Total Suplai:
$ 23.00M
Suplai yang Beredar:
$ 23.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 1.61M
All-Time High:
$ 0.110133
All-Time Low:
$ 0.062
Harga Saat Ini:
$ 0.069909
Informasi CryptoPeso (CRP)

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

Situs Web Resmi:
https://www.cryptopeso.co/

Tokenomi CryptoPeso (CRP): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi CryptoPeso (CRP) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token CRP yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token CRP yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi CRP, jelajahi harga live token CRP!

