Harga live CryptoPeso hari ini adalah 0.06828 USD. Lacak informasi harga aktual CRP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga CryptoPeso (CRP)

$0.06828
-1.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live CryptoPeso (CRP)
Informasi Harga CryptoPeso (CRP) (USD)

$ 0.066957
$ 0.069318
High 24 Jam

$ 0.066957
$ 0.069318
$ 0.110133
$ 0.062
-0.87%

-1.25%

-10.64%

-10.64%

Harga aktual CryptoPeso (CRP) adalah $0.06828. Selama 24 jam terakhir, CRP diperdagangkan antara low $ 0.066957 dan high $ 0.069318, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRP adalah $ 0.110133, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.062.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRP telah berubah sebesar -0.87% selama 1 jam terakhir, -1.25% selama 24 jam, dan -10.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CryptoPeso (CRP)

$ 1.57M
$ 1.57M

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M

23.00M
23.00M

23,000,000.0
23,000,000.0

Kapitalisasi Pasar CryptoPeso saat ini adalah $ 1.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRP adalah 23.00M, dan total suplainya sebesar 23000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.57M.

Riwayat Harga CryptoPeso (CRP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga CryptoPeso ke USD adalah $ -0.0008711975516822.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga CryptoPeso ke USD adalah $ -0.0223335618.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga CryptoPeso ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga CryptoPeso ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0008711975516822-1.25%
30 Days$ -0.0223335618-32.70%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan CryptoPeso (CRP)

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya CryptoPeso (CRP)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga CryptoPeso (USD)

Berapa nilai CryptoPeso (CRP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CryptoPeso (CRP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CryptoPeso.

Cek prediksi harga CryptoPeso sekarang!

CRP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi CryptoPeso (CRP)

Memahami tokenomi CryptoPeso (CRP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang CryptoPeso (CRP)

Berapa nilai CryptoPeso (CRP) hari ini?
Harga live CRP dalam USD adalah 0.06828 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRP ke USD saat ini?
Harga CRP ke USD saat ini adalah $ 0.06828. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CryptoPeso?
Kapitalisasi pasar CRP adalah $ 1.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRP?
Suplai beredar CRP adalah 23.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRP?
CRP mencapai harga ATH sebesar 0.110133 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRP?
CRP mencapai harga ATL 0.062 USD.
Berapa volume perdagangan CRP?
Volume perdagangan 24 jam live CRP adalah -- USD.
Akankah harga CRP naik lebih tinggi tahun ini?
CRP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting CryptoPeso (CRP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

