Tokenomi DINO (DINO)

Tokenomi DINO (DINO)

Telusuri wawasan utama tentang DINO (DINO), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:11:16 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga DINO (DINO)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk DINO (DINO), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 200.38K
$ 200.38K$ 200.38K
Total Suplai:
$ 980.00M
$ 980.00M$ 980.00M
Suplai yang Beredar:
$ 980.00M
$ 980.00M$ 980.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 200.38K
$ 200.38K$ 200.38K
All-Time High:
$ 0.00597972
$ 0.00597972$ 0.00597972
All-Time Low:
$ 0.00019232
$ 0.00019232$ 0.00019232
Harga Saat Ini:
$ 0.00020447
$ 0.00020447$ 0.00020447

Informasi DINO (DINO)

Dino Coins — a term used to describe Layer 1 projects from previous market cycles — have seen a surge in attention. Positioned at the intersection of nostalgia and innovation, $DINO aims to build on this momentum while delivering a unique and community-centred experience.

The Dino Corp. has selected Hedera as the foundation for this initiative, recognizing its unparalleled efficiency and unmatched scalability. The Hedera network's speed, low fees, and commitment to environmental responsibility make it an ideal platform for projects that require reliability at scale.

Situs Web Resmi:
https://www.thedinocorp.com/

Tokenomi DINO (DINO): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi DINO (DINO) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DINO yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DINO yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DINO, jelajahi harga live token DINO!

Prediksi Harga DINO

Ingin mengetahui arah DINO? Halaman prediksi harga DINO kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.

Lebih dari 4,000 pasangan trading pada pasar Spot dan Futures
Listing token tercepat di antara berbagai CEX
Likuiditas #1 di industri
Biaya terendah dengan dukungan layanan pelanggan 24/7
Transparansi cadangan token 100%+ untuk dana pengguna
Hambatan masuk yang sangat rendah: Beli kripto hanya dengan 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto hanya dengan 1 USDT: Jalan termudah menuju kripto!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi