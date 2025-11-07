BursaDEX+
Harga live DINO hari ini adalah 0.00019512 USD. Lacak informasi harga aktual DINO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DINO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DINO

Info Harga DINO

Penjelasan DINO

Situs Web Resmi DINO

Tokenomi DINO

Prakiraan Harga DINO

Harga DINO (DINO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DINO ke USD:

$0.00019512
-4.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live DINO (DINO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:49:32 (UTC+8)

Informasi Harga DINO (DINO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00019507
Low 24 Jam
$ 0.00020584
High 24 Jam

$ 0.00019507
$ 0.00020584
$ 0.00597972
$ 0.00019509
-0.99%

-4.10%

-23.42%

-23.42%

Harga aktual DINO (DINO) adalah $0.00019512. Selama 24 jam terakhir, DINO diperdagangkan antara low $ 0.00019507 dan high $ 0.00020584, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDINO adalah $ 0.00597972, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00019509.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DINO telah berubah sebesar -0.99% selama 1 jam terakhir, -4.10% selama 24 jam, dan -23.42% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DINO (DINO)

$ 191.16K
--
$ 191.16K
980.00M
980,000,000.0
Kapitalisasi Pasar DINO saat ini adalah $ 191.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DINO adalah 980.00M, dan total suplainya sebesar 980000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 191.16K.

Riwayat Harga DINO (DINO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga DINO ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga DINO ke USD adalah $ -0.0000744204.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga DINO ke USD adalah $ -0.0000424342.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga DINO ke USD adalah $ -0.00022993388973020395.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.10%
30 Days$ -0.0000744204-38.14%
60 Hari$ -0.0000424342-21.74%
90 Hari$ -0.00022993388973020395-54.09%

Apa yang dimaksud dengan DINO (DINO)

Dino Coins — a term used to describe Layer 1 projects from previous market cycles — have seen a surge in attention. Positioned at the intersection of nostalgia and innovation, $DINO aims to build on this momentum while delivering a unique and community-centred experience.

The Dino Corp. has selected Hedera as the foundation for this initiative, recognizing its unparalleled efficiency and unmatched scalability. The Hedera network's speed, low fees, and commitment to environmental responsibility make it an ideal platform for projects that require reliability at scale.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya DINO (DINO)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga DINO (USD)

Berapa nilai DINO (DINO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DINO (DINO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DINO.

Cek prediksi harga DINO sekarang!

DINO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi DINO (DINO)

Memahami tokenomi DINO (DINO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DINO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang DINO (DINO)

Berapa nilai DINO (DINO) hari ini?
Harga live DINO dalam USD adalah 0.00019512 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DINO ke USD saat ini?
Harga DINO ke USD saat ini adalah $ 0.00019512. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DINO?
Kapitalisasi pasar DINO adalah $ 191.16K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DINO?
Suplai beredar DINO adalah 980.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DINO?
DINO mencapai harga ATH sebesar 0.00597972 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DINO?
DINO mencapai harga ATL 0.00019509 USD.
Berapa volume perdagangan DINO?
Volume perdagangan 24 jam live DINO adalah -- USD.
Akankah harga DINO naik lebih tinggi tahun ini?
DINO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DINO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:49:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting DINO (DINO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

