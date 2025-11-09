Tokenomi Dollar Cost Average (DCA)
Tokenomi & Analisis Harga Dollar Cost Average (DCA)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Dollar Cost Average (DCA), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Dollar Cost Average (DCA)
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
Tokenomi Dollar Cost Average (DCA): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Dollar Cost Average (DCA) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token DCA yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token DCA yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi DCA, jelajahi harga live token DCA!
Prediksi Harga DCA
Ingin mengetahui arah DCA? Halaman prediksi harga DCA kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
