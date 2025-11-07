BursaDEX+
Harga live Dollar Cost Average hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DCA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DCA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DCA

Info Harga DCA

Penjelasan DCA

Situs Web Resmi DCA

Tokenomi DCA

Prakiraan Harga DCA

Logo Dollar Cost Average

Harga Dollar Cost Average (DCA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DCA ke USD:

$0.00048848
-8.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Dollar Cost Average (DCA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:28:39 (UTC+8)

Informasi Harga Dollar Cost Average (DCA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.00301457
$ 0
-1.24%

-8.75%

-39.28%

-39.28%

Harga aktual Dollar Cost Average (DCA) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DCA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDCA adalah $ 0.00301457, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DCA telah berubah sebesar -1.24% selama 1 jam terakhir, -8.75% selama 24 jam, dan -39.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dollar Cost Average (DCA)

$ 486.89K
--
$ 486.89K
999.99M
999,990,928.270062
Kapitalisasi Pasar Dollar Cost Average saat ini adalah $ 486.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DCA adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999990928.270062. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 486.89K.

Riwayat Harga Dollar Cost Average (DCA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Dollar Cost Average ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dollar Cost Average ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dollar Cost Average ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dollar Cost Average ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-8.75%
30 Days$ 0-58.35%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Dollar Cost Average (DCA)

About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.

DCA: The Player + Ecosystem project

In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.

The Grand Disconnect: A generational opportunity

The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.

Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.

The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here

Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.

Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.

Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dollar Cost Average (DCA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Dollar Cost Average (USD)

Berapa nilai Dollar Cost Average (DCA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dollar Cost Average (DCA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dollar Cost Average.

Cek prediksi harga Dollar Cost Average sekarang!

DCA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Dollar Cost Average (DCA)

Memahami tokenomi Dollar Cost Average (DCA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DCA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Dollar Cost Average (DCA)

Berapa nilai Dollar Cost Average (DCA) hari ini?
Harga live DCA dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DCA ke USD saat ini?
Harga DCA ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dollar Cost Average?
Kapitalisasi pasar DCA adalah $ 486.89K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DCA?
Suplai beredar DCA adalah 999.99M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DCA?
DCA mencapai harga ATH sebesar 0.00301457 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DCA?
DCA mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DCA?
Volume perdagangan 24 jam live DCA adalah -- USD.
Akankah harga DCA naik lebih tinggi tahun ini?
DCA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DCA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

