Tokenomi Dregen (DREGEN)

Telusuri wawasan utama tentang Dregen (DREGEN), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:54:51 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga Dregen (DREGEN)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Dregen (DREGEN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 67.84K
$ 67.84K
Total Suplai:
$ 1.00B
$ 1.00B
Suplai yang Beredar:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 67.84K
$ 67.84K
All-Time High:
$ 0
$ 0
All-Time Low:
$ 0
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
$ 0

Informasi Dregen (DREGEN)

Dregen is a community-driven digital asset on the Base network, blending meme culture with real utility. 🟠 Featuring staking, reflections, and deflationary burns — Dregen builds a sustainable ecosystem designed to reward and empower loyal holders.

Dregen is the Matrix dragon — the new meme in town, the glitch in the system, born in the bear, built for the bull, and unleashed on the Base chain. Working on multiple utilities to keep his community fed, he fuels the loyal with rewards while torching the weak hands that fold.

BROTHER! DREGEN is a meme with REAL utility! 🐉⚡️

✅ LIVE STAKING - 20% APY rewards flowing NOW ✅ Locked liquidity - anti-rug protection ✅ NFT collection dropping December ✅ Whale chat for top holders

MEME AESTHETICS, UTILITY BACKBONE! The matrix dragon delivers both worlds! 🟦🚀💰

Situs Web Resmi:
https://dregen.xyz/

Tokenomi Dregen (DREGEN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi Dregen (DREGEN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token DREGEN yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token DREGEN yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi DREGEN, jelajahi harga live token DREGEN!

Prediksi Harga DREGEN

Ingin mengetahui arah DREGEN? Halaman prediksi harga DREGEN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.

Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi