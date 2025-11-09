Tokenomi Dregen (DREGEN)
Tokenomi & Analisis Harga Dregen (DREGEN)
Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk Dregen (DREGEN), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.
Informasi Dregen (DREGEN)
Dregen is a community-driven digital asset on the Base network, blending meme culture with real utility. 🟠 Featuring staking, reflections, and deflationary burns — Dregen builds a sustainable ecosystem designed to reward and empower loyal holders.
Dregen is the Matrix dragon — the new meme in town, the glitch in the system, born in the bear, built for the bull, and unleashed on the Base chain. Working on multiple utilities to keep his community fed, he fuels the loyal with rewards while torching the weak hands that fold.
BROTHER! DREGEN is a meme with REAL utility! 🐉⚡️
✅ LIVE STAKING - 20% APY rewards flowing NOW ✅ Locked liquidity - anti-rug protection ✅ NFT collection dropping December ✅ Whale chat for top holders
MEME AESTHETICS, UTILITY BACKBONE! The matrix dragon delivers both worlds! 🟦🚀💰
Tokenomi Dregen (DREGEN): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama
Memahami tokenomi Dregen (DREGEN) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:
Total Suplai:
Jumlah maksimum token DREGEN yang telah atau akan pernah dibuat.
Suplai yang Beredar:
Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.
Suplai Maks.:
Batas maksimum untuk jumlah total token DREGEN yang dapat tersedia.
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.
Tingkat Inflasi:
Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?
Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.
Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.
Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.
FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.
Setelah memahami tokenomi DREGEN, jelajahi harga live token DREGEN!
Prediksi Harga DREGEN
Ingin mengetahui arah DREGEN? Halaman prediksi harga DREGEN kami menggabungkan sentimen pasar, tren lampau, dan indikator teknis untuk memberikan pandangan yang berwawasan ke depan.
Mengapa Anda Harus Memilih MEXC?
MEXC adalah salah satu bursa kripto terkemuka di dunia yang dipercaya oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. MEXC adalah jalan termudah menuju kripto, baik bagi pemula maupun profesional.
Penafian
Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.
Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi
POPULER
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Volume TERATAS
Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi
Baru Ditambahkan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Gainer Teratas
Gainer kripto teratas 24 jam yang harus diperhatikan oleh setiap trader