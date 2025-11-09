Tokenomi EchoMetrix (MTX)

Telusuri wawasan utama tentang EchoMetrix (MTX), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 17:31:22 (UTC+8)
Tokenomi & Analisis Harga EchoMetrix (MTX)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk EchoMetrix (MTX), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 7.76K
Total Suplai:
$ 100.00M
Suplai yang Beredar:
$ 100.00M
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 7.76K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi EchoMetrix (MTX)

EchoMetrix is a cross-chain analytics and rewards ecosystem that transforms reputation and influence into measurable, on-chain value.

By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery.

The platform includes tools like:

MetrixRadar (real-time trend tracker),

Community Share (revenue distribution to contributors),

Agent AI (trend-predictive automation), and

MTXPad (token launch system with a bonding-curve-based graduation model called MTXFuel).

At its core, EchoMetrix helps communities track what’s real, reward what matters, and build with credibility across Ethereum and beyond — all powered by the $MTX token.

Situs Web Resmi:
https://echometrixapp.com
Whitepaper:
https://docs.echometrixapp.com

Tokenomi EchoMetrix (MTX): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi EchoMetrix (MTX) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token MTX yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token MTX yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi MTX, jelajahi harga live token MTX!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

Harap baca dan pahami Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi