Tokenomi EYED (EYED)

Telusuri wawasan utama tentang EYED (EYED), termasuk suplai token, model distribusi, dan data pasar aktual.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-09 15:56:09 (UTC+8)
USD

Tokenomi & Analisis Harga EYED (EYED)

Jelajahi tokenomi utama dan data harga untuk EYED (EYED), termasuk kapitalisasi pasar, detail suplai, FDV, dan riwayat harga. Pahami nilai token saat ini dan posisi pasarnya secara sekilas.

Kap. Pasar:
$ 64.15K
Total Suplai:
$ 69.00B
Suplai yang Beredar:
$ 58.65B
FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):
$ 75.46K
All-Time High:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Harga Saat Ini:
$ 0
Informasi EYED (EYED)

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the “meme of memes.” The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

Situs Web Resmi:
https://www.eyed.me/
Whitepaper:
https://www.eyed.me/

Tokenomi EYED (EYED): Penjelasan dan Kegunaan Metrik Utama

Memahami tokenomi EYED (EYED) sangat penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, keberlanjutan, dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Menghitungnya:

Total Suplai:

Jumlah maksimum token EYED yang telah atau akan pernah dibuat.

Suplai yang Beredar:

Jumlah token yang saat ini tersedia di pasar dan di tangan publik.

Suplai Maks.:

Batas maksimum untuk jumlah total token EYED yang dapat tersedia.

FDV (Valuasi Terdilusi Penuh):

Rumusnya adalah harga saat ini x suplai maksimum. Tujuannya adalah memberikan proyeksi total kapitalisasi pasar jika semua token beredar.

Tingkat Inflasi:

Mencerminkan tingkat kecepatan hadirnya token baru yang memengaruhi kelangkaan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapa Metrik Ini Penting bagi Trader?

Suplai yang beredar tinggi = likuiditas lebih besar.

Suplai maks. terbatas + inflasi rendah = potensi apresiasi harga jangka panjang.

Distribusi token transparan = kepercayaan terhadap proyek lebih baik dan risiko kontrol terpusat lebih rendah.

FDV tinggi dengan kap. pasar saat ini yang rendah = kemungkinan sinyal valuasi berlebih.

Setelah memahami tokenomi EYED, jelajahi harga live token EYED!

Penafian

Data tokenomi pada halaman ini berasal dari sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin akurasinya. Harap lakukan riset menyeluruh sebelum berinvestasi.

